«Яблоко раздора». Как формируются цены на продукты на Чукотке

Почему же цены такие «кусачие»? В правительстве Чукотского автономного округа ТАСС объяснили: высокая стоимость в отдельных магазинах связана в том числе с сезонным фактором. Например, сейчас регион находится в преднавигационном периоде, а значит запасы морского завоза подходят к концу и часть продукции начинает поступать авиацией, что значительно увеличивает стоимость доставки. Однако стоит напомнить, что в регионе действует программа субсидирования продуктов питания, по которой яблоки, к примеру, продаются по цене 293 рубля за килограмм во всех населенных пунктах, кроме Анадыря и Угольных Копей. Власти региона также отмечают, что даже сейчас в Анадыре можно найти яблоки и дешевле.