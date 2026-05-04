«Яблоко раздора». Как формируются цены на продукты на Чукотке

«270 — это доставка».
После вступления в силу закона о северном завозе обеспечение стабильных поставок в труднодоступные регионы Арктики стало одной из главных задач государства. Однако проблема высоких цен по-прежнему остается чувствительной для жителей Чукотки.
Корреспондент ТАСС убедился: килограмм яблок и апельсинов в Анадыре действительно стоит 990 рублей. Груши продаются по 1 020 рублей за килограмм, гранаты — по 1 220 рублей, стоимость помидоров варьируется от 980 до 1 100 рублей за килограмм в зависимости от сорта, огурцов — около 1 060 рублей, а репчатого лука — 780 рублей.
Почему же цены такие «кусачие»? В правительстве Чукотского автономного округа ТАСС объяснили: высокая стоимость в отдельных магазинах связана в том числе с сезонным фактором. Например, сейчас регион находится в преднавигационном периоде, а значит запасы морского завоза подходят к концу и часть продукции начинает поступать авиацией, что значительно увеличивает стоимость доставки. Однако стоит напомнить, что в регионе действует программа субсидирования продуктов питания, по которой яблоки, к примеру, продаются по цене 293 рубля за килограмм во всех населенных пунктах, кроме Анадыря и Угольных Копей. Власти региона также отмечают, что даже сейчас в Анадыре можно найти яблоки и дешевле.
«Сегодня в том самом пресловутом яблоке за 300 рублей, о котором говорил Юрий Петрович Трутнев, в нем 270 рублей — это тариф на доставку. То есть килограмм яблок стоит 1 000 рублей, а тариф на доставку средний стоит 900. Потому что оно летит по воздуху, потому что столько стоит места в трюме грузового самолета», — пояснил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По его словам, северный завоз в первую очередь был необходим для того, чтобы стабилизировать снабжение регионов Арктики. «Это как в экстренной медицине, когда вначале нужно пациента стабилизировать. Я хочу отметить, что с момента принятия закона у нас количество контейнеров, которые в сезон идут со срывом срока, снизилось в 30 раз», — добавил Чекунков. Сейчас, по его словам, системные сбои поставок практически устранены, однако снижение цен требует уже более сложных решений.
Почему так дорого?
Эксперты отмечают, что ситуацию с ценами на Чукотке нельзя рассматривать отдельно от общей специфики арктических территорий.
Доктор экономических наук, глава экспертного совета по развитию Арктики при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев рассказал ТАСС, что Чукотка фактически ощущает себя изолированной от основной части страны. «Стоимость цен на продукты существенно выше на Чукотке. Люди, которые проживают на Чукотке, называют нас, жителей Санкт-Петербурга и Москвы — “материком”. Вот такой островной менталитет связан с такой подсознательной удаленностью», — сказал он.
По словам эксперта, даже при действующем механизме северного завоза полностью устранить ценовой разрыв между Арктикой и центральной частью страны невозможно. «За прошедшие два года общая тенденция по поставкам позволила хотя бы немного, но все-таки снизить стоимость товаров. Да, очевидно, недостаточно. Но сегодня мы видим рост цен везде, в том числе и в крупных мегаполисах, у которых всегда с логистикой все было хорошо», — отметил Фадеев.
Он подчеркивает, что на стоимость продуктов влияют не только особенности северного завоза, но и макроэкономические факторы — рост стоимости топлива, перевозок и логистики.
Координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников пояснил ТАСС, что высокая стоимость фруктов связана с тем, что такая продукция не производится на месте и полностью зависит от поставок извне. «То, что яблоки — завозной товар, то естественно будет высокая цена, потому что яблоки завозятся не пароходами, их все-таки доставляют самолетами», — пояснил эксперт.
Перестройка снабжения.
Федеральный закон «О северном завозе» был принят 4 августа 2023 года и вступил в силу в апреле 2024 года. Документ регулирует доставку продуктов, медикаментов, топлива и других жизненно важных грузов в труднодоступные территории Арктики и Крайнего Севера.
Для многих отдаленных поселков северный завоз — вопрос не только цен, но и базовой устойчивости жизнеобеспечения. Из-за короткой навигации и сурового климата некоторые территории оказываются практически отрезанными от основной транспортной сети страны на несколько месяцев в году.
По словам Чекункова, сейчас министерство работает над тем, чтобы сделать логистику более эффективной. «Мы работаем с единым морским оператором. Сейчас выбрали уже два конкретных судна. Нами подобраны два судна, и рассчитываю, что в короткий срок вместе с ВЭБ.РФ профинансируем [их] для того, чтобы у единого морского оператора появились эти два судна», — сообщил министр.
Еще одним направлением должны стать торгово-логистические центры. «На примере Якутии это позволяет в разы где-то снизить цены и сильно увеличить ассортимент. Якутию уже более-менее мы закрыли этими ТЛЦ, там 13 создано. Следующие три на Чукотке будут созданы в 2027—2028 году», — отметил Чекунков.
Вне законов рынка.
Эксперты и власти сходятся в одном: развитие арктических территорий не может строиться исключительно по законам рыночной экономики. Фадеев считает, что государство может использовать механизмы поддержки, уже применяемые в пассажирских авиаперевозках. «Мы решили вопрос с перевозкой людей. Наверное, мы можем решить вопрос и с перевозкой грузов, в том числе по морской акватории», — сказал эксперт.
Воротников также убежден, что для скоропортящихся продуктов необходима отдельная система поддержки. «Такие группы товаров должны государственным образом субсидироваться. Если мы их не можем производить на месте, то должны быть определенные субсидии на них», — отметил он.
При этом в правительстве Чукотского автономного округа подчеркивают, что механизмы субсидирования уже позволяют удерживать цены от еще большего роста.
«Стоимость 1 тыс. рублей за килограмм — это объяснимые северные издержки логистики. В абсолютном большинстве населенных пунктов округа, кроме Анадыря и Угольных Копей, действуют субсидированные цены, и те же самые яблоки стоят 300 рублей за килограмм, а могла бы доходить до 1 тыс. рублей и более», — сообщили ТАСС в окружном правительстве.
Как удешевить продукты?
В Минвостокразвития считают, что снизить стоимость продуктов можно только за счет комплексного решения проблемы логистики. Одним из таких решений может стать создание специальных субсидируемых квот в грузовых отсеках авиакомпаний.
«Важно — это системно взаимодействовать с авиацией, поскольку во многие регионы Арктики только по воздуху можно добраться. Мы посмотрим, как задействовать дальневосточную единую авиакомпанию [»Аврору«] там, куда она летает, куда она не летает в Арктике — наши магистральные авиалинии. С “Аэрофлотом” ведем переговоры, чтобы все-таки какую-то субсидированную квоту в их грузовых отсеках [предусмотреть]», — сообщил Чекунков.
Кроме того, министерство рассматривает возможность создания централизованной системы снабжения скоропортящимися товарами. «Я дал поручение Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики проработать вообще централизованную систему снабжения скоропортящимися товарами социальных групп с хабом в Хабаровске», — сказал министр.
Предполагается, что через такой хаб будут формироваться партии фруктов и другой продукции для последующей доставки в Анадырь, Магадан, Петропавловск-Камчатский и другие города Арктики и Дальнего Востока.
Кристина Пушкина.