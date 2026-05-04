В России число полетов гражданских БПЛА выросло почти в шесть раз в 2025 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Количество полетов гражданских беспилотников в России по итогам 2025 года увеличилось почти в шесть раз по сравнению с 2024 годом и превысило 120 тыс. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Минэкономразвития о деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
Согласно отчету, число полетов выросло с 20 621 в 2024 году до 120 022 в 2025 году. Беспилотники активно применялись в логистике, сельском хозяйстве, а также при мониторинге и аэрофотосъемке.
Директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин пояснил изданию, что показатель количества полетов не является единственным критерием эффективности ЭПР, также учитываются коммерческое применение технологий и масштабы их внедрения. Так, с начала действия этих режимов по агродронам было обработано более 342 тыс. га сельскохозяйственных земель.