«Метриум»: подмосковные девелоперы заработали за год на 7,5% больше

Общая оценочная выручка всех застройщиков области по итогам первого квартала 2026 года составила 106,7 млрд рублей.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выручка застройщиков Московской области выросла на 7,5% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 106,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в компании «Метриум».

«Общая оценочная выручка 10 самых успешных девелоперов Московской области по итогам первого квартала 2026 года составила 64,4 млрд рублей, а всех застройщиков Подмосковья — 106,7 млрд рублей. Относительно первого квартала 2025 года доход ведущих девелоперов региона от продажи квартир и апартаментов сократился на 15,1%. Суммарная выручка подмосковных застройщиков, напротив, увеличилась на 7,5%», — отмечается в сообщении.

На долю проектов от 10 ведущих девелоперов Московской области в первом квартале 2026 года пришлось 58,2% сделок с дольщиками (5,9 тыс. договоров долевого участия), что на 20,5 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Реализованная площадь в проектах от лидеров рейтинга по итогам прошедшего квартала по сравнению с показателями первого квартала 2025 года снизилась на 37% (до 250,7 тыс. кв. м).

«Относительно стабильный уровень спроса на первичном рынке Подмосковья в первом квартале 2026 года объясняется всплеском продаж в январе, в преддверии ужесточения семейной ипотеки. В феврале-марте зафиксирован серьезный спад продаж, обусловленный прежде всего досрочной реализацией отложенного спроса. В то же время выручка девелоперов в Московской области за год увеличилась», — прокомментировал ТАСС коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

Это объясняется повышением в структуре продаж доли проектов класса бизнес и выше, а также комплексов на высоких стадиях строительной готовности, добавил он. Кроме того, большинство новых проектов и корпусов сейчас стартуют практически без дисконта за котлован.