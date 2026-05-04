Пенсионерам рассказали о налоговых послаблениях в 2026 году

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ИА DEITA.RU.
На федеральном уровне пенсионерам предоставляется освобождение от уплаты налога на недвижимость по одному объекту каждого вида: это может быть квартира, жилой дом, отдельная комната, гараж или машино-место.
Аналогичная льгота применяется к отдельным нежилым зданиям — творческим мастерским и хозяйственным постройкам площадью до 50 квадратных метров, которые располагаются на приватизированных садовых или дачных участках.
Кроме этого, в вопросах земельного налога пенсионеры имеют право на стандартный вычет, эквивалентный площади шести соток. При обладании участком большей площади, налог рассчитывается только на оставшуюся часть земли, превышающую установленную льготную норму.
Для работающих пенсионеров предусмотрены дополнительные возможности получения налогового вычета при приобретении собственного жилья. Возврат подоходного налога (НДФЛ) становится доступен после официальной регистрации объекта недвижимости в личной собственности, а при покупке квартиры по договору долевого участия — после подписания акта приема-передачи помещения.
Дополнительные налоговые льготы реализуются на региональном уровне и во многом зависят от специфики местного законодательства. Так, пенсионеры могут рассчитывать на скидку или освобождение от уплаты транспортного налога, где особые условия определяются мощностью двигателя и типом используемого транспортного средства.
В Москве льготные режимы охватывают преимущественно маломощные автомобили и отдельные социальные категории граждан, а в Московской области порядок предоставления налоговых послаблений регулируется профильным областным законом, устанавливающим критерии для получения налоговых бонусов.