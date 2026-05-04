Новострой с недоделом: в Хабаровском крае растет количество исков к застройщикам

В марте 2026 года в Железнодорожном районном суде г. Хабаровска было вынесено судебное решение по иску супружеской пары к ООО «П». При приемке квартиры были выявлены множественные недостатки, особенно в части оконных блоков. Претензию собственники направляли в досудебном порядке, но застройщик ее проигнорировал. В итоге суд взыскал: стоимость устранения недостатков — 261 288,89 рублей; штраф в размере 50% от взысканной суммы; компенсацию морального вреда 50 000 рублей и судебные расходы 40 000 рублей, а также расходы на экспертов. То есть общая сумма составила почти 490 тысяч рублей.