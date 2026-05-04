Новострой с недоделом: в Хабаровском крае растет количество исков к застройщикам

По данным «Коммерсанта» (18+) и «Известий» (18+), в 2025 году в России было построено 44,6 млн кв. м жилья. При этом согласно статистике центра «Аналитика. Бизнес. Право», на которые ссылаются издания, недочеты различного характера были выявлены в 93% сданных в эксплуатацию многоквартирных домов (МКД). Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее оценил общую сумму штрафов за некачественные работы в 100 млрд рублей.
Мораторий закончился — пошли иски.
В центре России суммы исков варьируются от полумиллиона до 15 млн рублей. Чаще всего споры владельцев квартир с застройщиками касаются возмещения стоимости устранения недостатков. В некоторых случаях доходит до расторжения договоров с взысканием убытков и неустоек, а также компенсации морального ущерба и взыскания судебных расходов. Эксперты, опрошенные «Ъ-Недвижимостью», связывают всплеск претензий с окончанием действия моратория на взыскание неустоек с застройщиков, который действовал с марта 2024 года до конца 2025 года.
В Хабаровском крае жилищное строительство последние годы активно растет. По данным минстроя края, показатели ввода достигли в 2025 году рекордных значений — 558 тыс. кв. м (суммарно МКД и индивидуальное жилье). Логично, что даже статистически количество претензий к застройщикам будет расти.
— Количество споров между покупателями жилья и застройщиками, связанных с некачественным выполнением работ, неизбежно растет. Большинство споров удается решать в претензионном порядке, потому что застройщику (добросовестному) выгоднее выполнить все требования потребителя, исправить недостатки, чем ввязываться в судебные тяжбы, которые могут принести в разы больше убытков и еще ущерб деловой репутации, — комментирует член Хабаровского отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
По словам эксперта, не все споры заканчиваются мирно, поэтому данная категория дел у всех юристов на слуху, и многие даже специализируются на представлении интересов граждан именно в спорах с застройщиками.
— Анализ судебной практики Хабаровского края за 2025−2026 годы показывает, что споры граждан с застройщиками остаются одной из самых актуальных категорий дел. Самые распространённые претензии — это наличие дефектов или отклонений от проектной документации, — поясняет юрист и приводит несколько примеров.
В марте 2026 года в Железнодорожном районном суде г. Хабаровска было вынесено судебное решение по иску супружеской пары к ООО «П». При приемке квартиры были выявлены множественные недостатки, особенно в части оконных блоков. Претензию собственники направляли в досудебном порядке, но застройщик ее проигнорировал. В итоге суд взыскал: стоимость устранения недостатков — 261 288,89 рублей; штраф в размере 50% от взысканной суммы; компенсацию морального вреда 50 000 рублей и судебные расходы 40 000 рублей, а также расходы на экспертов. То есть общая сумма составила почти 490 тысяч рублей.
— Ключевым доказательством в этом деле, как во всех подобных, стало заключение специалистов, подтвердивших некачественный ремонт. По каким причинам застройщик отказался устранить дефекты в добровольном порядке неизвестно, доказательств качества работ в суд не представил, — продолжает Вячеслав Рычков.
Частный дом с проблемами.
Есть истории, связанные с частным домостроением. Так в марте 2026 года суд апелляционной инстанции оставил в силе решение арбитражного суда, вынесенное в пользу владельца жилья. о взыскании с застройщика.
Истец В. обратилась в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска с иском к застройщику, с которым еще в августе 2023 года она заключила договор подряда на строительство жилого дома площадью сто квадратных метров. Женщина полностью оплатила стоимость работ — 8,138 млн рублей. Когда дом был сдан, сторонняя экспертиза выявила ряд недостатков, на устранение которых требовалось свыше6 1 млн рублей. Застройщик отказался в добровольном порядке устранить недодел. В итоге суд, рассмотрев все документы, вынес решение в пользу истца. Итоговая сумма, которую придется выплатить компании, превышает 3,5 млн рублей. Сюда входят расходы на устранение недостатков, неустойка за отказ в удовлетворении требований потребителя, расходы на экспертизы, оплата госпошлины и компенсация морального вреда.
Недоброе соседство.
В отдельный пласт конфликтов можно вынести споры о территориях, сервитутах и инфраструктуре. В этих случаях жильцы существующих домов судятся с застройщиками соседних новостроек (по мнению автора этой статьи, рост подобных споров — прямое следствие желания застройщиков построить как можно больше домов на какой-то определенной, «элитной», части города).
Один из самых громких свежих конфликтов — коллективный иск жильцов дома № 24 по ул. Лермонтова (Хабаровск). Люди выступили против строительства 20-этажного дома по соседству. Суть их претензий: застройщик занял часть их земельного участка и использует его как въезд на стройплощадку; договор аренды (сервитут) был заключён управляющей компанией, которая не имела права голоса от лица собственников; возведение высотки в историческом центре города нарушает архитектурный облик; новый въезд в паркинг запланирован прямо под окнами и рядом с подъездом, что создаёт угрозу безопасности и создаёт огромные пробки.
— Суд встал на сторону жильцов — признал договор сервитута недействительным и запретил застройщику пользоваться территорией дома. Застройщик, однако, не согласился и подал апелляционную жалобу. По состоянию на май 2026 года процесс продолжается, — говорит эксперт.
Юрист подчеркнул, что по таким спорам бремя доказывания лежит на застройщике: если застройщик говорит «всё качественно», он должен предоставить доказательства. Если истец привёл эксперта и зафиксировал дефекты, суд встанет на его сторону, пока ответчик не докажет обратное судебной экспертизой.