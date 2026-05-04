Байкал набирает популярность у иностранных туристов — эксперт

IrkutskMedia, 4 мая. Озеро Байкал и Краснодарский край привлекают все больше иностранных туристов, несмотря на сложности с логистикой и долгие авиаперелеты. Об этом сообщил французский организатор туров Тома Родригез.
В качестве примера он привёл путешествие на Байкал, пояснив, что дорога обычно проходит через Москву и требует дополнительного перелёта продолжительностью более пяти часов.
«Я считаю, оно того стоит — пять часов, даже больше, даже если бы было десять часов, это стоит того», — уточнил Родригез, передает ТАСС.
Напомним, в Иркутской области утвердили самый длинный в регионе туристический автомобильный маршрут. Его протяжённость составит 1723 км. Путешествие рассчитано на 10 дней.