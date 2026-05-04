В Омске крупные сети приостановили переговоры о размещении на Советском рынке

В Омске крупные торговые сети приостановили переговоры о размещении на Советском рынке. Об этом стало известно во время выездного заседания комитета по экономическому развитию Омского городского совета.
Как рассказал директор АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин, сейчас Советский рынок включает двухэтажное здание с подвалом, торговые павильоны и пищевые контейнеры. Общая площадь объекта — 8 159 кв. м, крытого рынка — 2 818 кв. м.
На рынке торгуют фермеры из районов Омской области. Они поставляют мясо, птицу, субпродукты, хлебобулочную и молочную продукцию. Товары проверяет лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.
Заполняемость Советского рынка арендаторами составляет около 60%. Для сравнения, средний показатель по четырём муниципальным рынкам Омска — примерно 86%. Одним из крупных арендаторов в прошлом году стал Fix Price, который платит около 500 тысяч рублей аренды. По итогам 2025 года рынок получил около 600 тысяч рублей прибыли.
При этом переговоры с другими сетями пока не завершились запуском новых проектов. По словам Очкина, обсуждалось сотрудничество с «Доброценом», «Маяком», «Монеткой» и «Чижиком», однако крупные сети сейчас взяли паузу.
Развитию рынка мешает и состояние здания. На реконструкцию пожарной сигнализации требуется около 3 млн рублей, ещё до 1 млн рублей — на ремонт туалетов.
Депутаты также обсудили доступность рынка для покупателей, возможность привлечения аптек, точек с кормами для животных и других сервисов. Отдельно прозвучало предложение оценить активы АО «Муниципальные рынки», чтобы определить дальнейшую стратегию развития.
В состав общества входят Советский, Ленинский, Центральный и Левобережный рынки. К вопросу их будущего депутаты планируют вернуться перед заседанием совета директоров.