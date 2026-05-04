В Омске крупные сети приостановили переговоры о размещении на Советском рынке

Заполняемость Советского рынка арендаторами составляет около 60%. Для сравнения, средний показатель по четырём муниципальным рынкам Омска — примерно 86%. Одним из крупных арендаторов в прошлом году стал Fix Price, который платит около 500 тысяч рублей аренды. По итогам 2025 года рынок получил около 600 тысяч рублей прибыли.