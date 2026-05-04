У банка четы Дарькиных появились новые владельцы

Чета Дарькиных начала распродавать активы. Первым ушел контрольный пакет акций банка «Приморье», бенефициарным владельцем которого ранее была супруга экс-губернатора Приморья Лариса Белоброва. Пакет акций в размере 54,1684% был продан нескольким инвесторам, данные о которых не раскрываются, сообщает ИА PrimaMedia. Участники финансового рынка, опрошенные агентством, считают, что экс-губернатор Приморья сохраняет интерес к банковскому активу, встроенному в его финансовую империю.
«В целях восстановления финансовой устойчивости банка достигнута договоренность о продаже контрольного пакета акций банка новому инвестору в составе группы лиц, который составляет 54,1684% от общего объема ценных бумаг банка. Сделка завершена 03.04.2026 года. С отчетной даты и до даты подписания настоящей финансовой отчетности состав акционеров и конечный бенефициар банка изменились: бенефициарный владелец продал контрольный пакет акций нескольким инвесторам», — говорится в отчетности ПАО АКБ «Приморье» по МСФО за 2025 год.
Покупателями акций выступили девять компаний и физлиц.
Банк «Приморье» осуществляет деятельность преимущественно в Дальневосточном федеральном округе, а также оказывает различные банковские услуги физическим и юридическим лицам из других регионов России.
Отметим, что банк «Приморье» продолжает наращивать убытки по РСБУ — 1 млрд 083 млн 762 тыс. рублей по итогам 2024 года, 3 млрд 835 млн 724 тыс. рублей по итогам 2025 года. При этом ещё в декабре 2025 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА, 18+) присвоило ПАО АКБ «Приморье» кредитный рейтинг по национальной шкале B-(RU), прогноз «развивающийся».
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, 11 марта 2026 года банк заявил о списании субординированного долга на 1 млрд рублей, а в одно время со сменой акционеров привлёк субординированный заем на шесть лет в объеме 3,45 млрд рублей. Все эти меры были направлены на выправление финансовой устойчивости кредитной организации. 3 апреля 2026 года банком направлено ходатайство в ЦБ РФ о согласовании включения срочного субординированного займа в состав источников капитала. На текущий момент ходатайство находится на рассмотрении Банка России.
ПАО АКБ «Приморье» отнесено Банком России с 23 марта 2026 года к третьей классификационной группе.
К группе 3 относятся банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов, а именно банки, имеющие в том числе хотя бы одно из следующих оснований:
капитал, активы, ликвидность оцениваются как сомнительные, или процентный риск оценивается как высокий, или риск концентрации оценивается как повышенный или высокий;
структура собственности оценивается как непрозрачная;
качество управления признается сомнительным;
не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0)) по совокупности за 6 и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала.
«С учетом уже совершенных, а также планируемых мер по финансовому оздоровлению банка, соблюдения обязательных нормативов, руководством оценивается способность банка продолжать непрерывно свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев после отчётной даты как высокая. По мнению руководства банка, отмеченные факты нарушения нормативов с учетом обстоятельств их урегулирования банком и планов банка по стабилизации капитала не оказывает негативного влияния на способность банка реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности. По мнению руководства банка, указанные выше планы по стабилизации ситуации и восстановлению финансовой устойчивости банка являются полностью реализуемыми, у банка имеется практическая возможность выполнения указанных выше планов», — отмечается в отчетности.
По данным банка «Приморье», списочная численность персонала кредитной организации на 31 декабря 2025 года составляла 681 человек, тогда как на 31 декабря 2024 года персонал насчитывал 720 человек.
В отношении банка санкции действуют с 25 мая 2023 года: заморозка долларовых активов и запрет расчетов на территории США; заморозка корреспондентских отношений с иностранным банком в долларах США, канадских, австралийских, новозеландских, гонконгских долларах.
«На текущий момент: банк осуществляет трансграничные переводы в китайских юанях, вьетнамских донгах, индийских рупиях через корреспондентский счет, согласно правилам корреспондента; платежная система Union Pay заблокировала банк как участника, и UP-карты банка не работают за рубежом (на территории РФ данные карты работают)», — отмечается в отчетности.