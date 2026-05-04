Лесозаготовителям в Приморье недоплатили 22 миллиона рублей зарплаты

В Красноармейском районе местная лесозаготовительная компания с ноября прошлого года не платила людям. За это время долг перед 71 работником перевалил за 22 миллиона рублей. Прокуратура организовала проверку, и факт подтвердился. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
«Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — так квалифицировали деяние по уголовной статье.
Прокурор района уже передал все бумаги следователям, и те завели дело.
Теперь директору грозит не только удар по репутации, но и реальный срок. Фактическое восстановление прав работников находится на контроле надзорного ведомства.