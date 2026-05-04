Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесозаготовителям в Приморье недоплатили 22 миллиона рублей зарплаты

Прокурор района передал данные следователям, и те завели дело.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе местная лесозаготовительная компания с ноября прошлого года не платила людям. За это время долг перед 71 работником перевалил за 22 миллиона рублей. Прокуратура организовала проверку, и факт подтвердился. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

«Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — так квалифицировали деяние по уголовной статье.

Прокурор района уже передал все бумаги следователям, и те завели дело.

Теперь директору грозит не только удар по репутации, но и реальный срок. Фактическое восстановление прав работников находится на контроле надзорного ведомства.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше