Красноярский край присоединился к девятому этапу Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Девятый этап Всероссийской эстафеты «Мои финансы» посвящён безопасности денег в цифровой среде. Эта тема напрямую связана с повседневными финансовыми привычками и ростом онлайн-платежей.
Девятый этап эстафеты «Мои финансы» продлится до 1 августа 2026 года.
Цифровые технологии делают финансовые операции быстрее и удобнее, но вместе с этим растёт и число рисков: мошеннические схемы, утечки данных, попытки обмана при онлайн-инвестициях. Поэтому отдельное внимание в новом этапе организаторы уделили простым и понятным правилам защиты личных финансов в интернете.
Для участников пройдут лекции, онлайн-курсы, памятки и чек-листы, интерактивные задания, ребусы и мини-игры. Также состоятся встречи и прямые эфиры с экспертами по финансовой безопасности. Формат участия — очный и онлайн.
На портале моифинансы.рф разместят материалы для самостоятельного изучения и для проведения занятий.
По итогам этапа участники проходят онлайн-тестирование и получают именные сертификаты, результаты учитываются в рейтинге регионов.