На левом берегу Новосибирска строят 45-метровый тоннель

Это один из последних элементов развязки. К нему примыкают пять съездов, которые еще не открыли. Участок дороги будет высотой 5 метров и с шестью полосами. Он пропустит машины под Транссибирской магистралью. Общая длина участка с подходами — 285 метров. Сейчас там формируют несущие конструкции, возводят стены и готовят основание для бетонирования. Скоро начнут делать порталы тоннеля.