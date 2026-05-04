Депутат ГД раскрыл, когда можно не платить за капремонт — список оснований

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий Свищев заявил, что взносы на капитальный ремонт можно не вносить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу либо принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями.
По его словам, аналогичное правило действует и в случае, когда дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Он уточнил, что это редкая ситуация, которая может касаться отдельных зданий, в том числе объектов культурного наследия, если их восстановление финансируется из других источников.
Ранее были изменены сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Платежи теперь необходимо вносить до 15-го числа каждого месяца.
Таким образом, счета за апрель подлежат оплате до 15 мая. Перенос срока составил пять дней, дата платежа закреплена за рабочим днем.
Ожидается, что нововведение не повлияет на стабильность расчетов, а также на работу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
