Прозрачные зарплаты становятся невыгодными в Казахстане, сообщает эксперт

Заработная плата — это основной источник дохода для большинства казахстанцев. Она не только является платежом за проделанную работу, но и источником обеспечения социальной защиты сейчас и в будущем. С оклада граждан удерживаются взносы на пенсию и медстраховку, а также подоходный налог. Работодатель из собственных средств производит социальные отчисления, обеспечивающие пособия и соцвыплаты работнику при необходимости; пенсионный взнос работодателя для замены солидарной пенсии в будущем; оплату страховки от несчастных случаев на работе.
Работая без трудового договора или с «серыми» зарплатами, казахстанцы полностью или частично лишаются указанных возможностей. Однако некоторые граждане и компании все же решаются применять такие схемы, включая трудоустройство через ИП или по договору ГПХ. В 2025 году сообщалось, что каждый седьмой работник в Казахстане работает без трудового договора.
Налоговый эксперт Айдар Масатбаев в своем Telegram-канале «ProНалоги Казахстан» указывает, что причиной этого становится налоговая нагрузка. Проблема затрагивает не только Казахстан, но и другие страны. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Taxing Wages 2026, работать «в белую» становится все дороже для бизнеса. В 2025 году налоговая нагрузка на труд для одинокого работника со средней зарплатой выросла в большинстве стран ОЭСР — уже четвертый год подряд. Средняя нагрузка достигла 35,1%.
Эксперт отмечает, что часть стоимости труда работников, получающих прозрачную заработную плату, уходит государству еще до выплаты зарплаты из-за налоговой нагрузки на работодателя. Это может являться сигналом для Казахстана. Айдар Масатбаев задается вопросом: «Если белая занятость дорожает, государство стимулирует честность или делает ее самой дорогой моделью поведения? Работать “в белую” становится слишком дорого?».
Компании прибегают к серым схемам из-за роста налоговых расходов, которые они несут за свой счет. Казахстанские работники вроде бы как тоже получают выгоду в виде экономии на налогах и удержаниях, но на деле сталкиваются с рисками от непрозрачных зарплат.