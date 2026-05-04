Мерц заявил, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что планы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на европейские автомобили направлены против всего Евросоюза, а не только против немецкой промышленности. По его мнению, речь идет о масштабном экономическом давлении на европейский рынок.