Мерц заявил, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что планы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на европейские автомобили направлены против всего Евросоюза, а не только против немецкой промышленности. По его мнению, речь идет о масштабном экономическом давлении на европейский рынок.
Глава правительства ФРГ отметил, что в Вашингтоне усиливается недовольство из-за затянувшегося процесса согласования торгового соглашения между США и ЕС. По словам Мерца, американская сторона рассчитывала быстрее завершить переговоры, тогда как внутри Евросоюза продолжаются споры вокруг условий сделки.
Канцлер также указал, что Дональд Трамп теряет терпение из-за постоянного появления новых требований со стороны Европы. В Берлине считают необходимым ускорить достижение компромисса, чтобы избежать дальнейшего ухудшения торговых отношений между США и ЕС.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые американские пошлины на европейские автомобили и грузовой транспорт могут серьёзно осложнить положение промышленности Евросоюза.