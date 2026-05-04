Мерц заявил, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе

Мерц считает, что анонсированное Трампом повышение пошлин на автомобили из ЕС является ударом по всей Европе.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что планы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на европейские автомобили направлены против всего Евросоюза, а не только против немецкой промышленности. По его мнению, речь идет о масштабном экономическом давлении на европейский рынок.

Глава правительства ФРГ отметил, что в Вашингтоне усиливается недовольство из-за затянувшегося процесса согласования торгового соглашения между США и ЕС. По словам Мерца, американская сторона рассчитывала быстрее завершить переговоры, тогда как внутри Евросоюза продолжаются споры вокруг условий сделки.

Канцлер также указал, что Дональд Трамп теряет терпение из-за постоянного появления новых требований со стороны Европы. В Берлине считают необходимым ускорить достижение компромисса, чтобы избежать дальнейшего ухудшения торговых отношений между США и ЕС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые американские пошлины на европейские автомобили и грузовой транспорт могут серьёзно осложнить положение промышленности Евросоюза.

