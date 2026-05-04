Упадёт ли курс доллара до 70 рублей, рассказали эксперты

Существует высокая вероятность временного укрепления национальной валюты до отметки 73 рублей за доллар к июню текущего года.

Источник: ДЕЙТА

Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные «Известиями», передает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, при дополнительных благоприятных обстоятельствах курс может снизиться до 70 рублей за доллар. При этом аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели значительных изменений не произойдет: рубль останется в пределах 74−75 рублей за доллар, обеспечивая стабильность в преддверии летнего отпускного периода и не вызывая опасений относительно внезапных колебаний.

Ключевыми факторами, поддерживающими стабильность рубля, называются сохраняющиеся высокие мировые цены на нефть, обусловленные напряжённостью на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку оказывает приостановка Минфином операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, что уменьшает давление на рубль со стороны государственных расходов.

Кроме этого, строгая монетарная политика Центробанка способствует привлекательности рублевых инструментов — процентные ставки по рублёвым вложениям значительно превышают аналогичные показатели для валютных активов, что стимулирует интерес рынка к российской валюте.

Аналитики ожидают, что перечисленные меры будут действовать на протяжении мая, обеспечивая сохранение курса в диапазоне 74−75 рублей за доллар. Однако уже к завершению третьего квартала прогнозируется корректировка к уровню 82−85 рублей.