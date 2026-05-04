Упадёт ли курс доллара до 70 рублей, рассказали эксперты

Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные «Известиями», передает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, при дополнительных благоприятных обстоятельствах курс может снизиться до 70 рублей за доллар. При этом аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели значительных изменений не произойдет: рубль останется в пределах 74−75 рублей за доллар, обеспечивая стабильность в преддверии летнего отпускного периода и не вызывая опасений относительно внезапных колебаний.
Ключевыми факторами, поддерживающими стабильность рубля, называются сохраняющиеся высокие мировые цены на нефть, обусловленные напряжённостью на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку оказывает приостановка Минфином операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, что уменьшает давление на рубль со стороны государственных расходов.
Кроме этого, строгая монетарная политика Центробанка способствует привлекательности рублевых инструментов — процентные ставки по рублёвым вложениям значительно превышают аналогичные показатели для валютных активов, что стимулирует интерес рынка к российской валюте.
Аналитики ожидают, что перечисленные меры будут действовать на протяжении мая, обеспечивая сохранение курса в диапазоне 74−75 рублей за доллар. Однако уже к завершению третьего квартала прогнозируется корректировка к уровню 82−85 рублей.