До 180 дней: новые правила для перевозчиков из ЕАЭС в России

Правительство РФ увеличило срок пребывания профессиональных водителей из ЕАЭС до 180 дней в год
Дата вступления в силу: 30 июня 2026 года
Источник: DKNews.kz.
Важность решения
Ранее, в 2025 году, срок временного пребывания иностранных граждан в России был сокращен до 90 дней, что создало серьезные трудности для международных перевозчиков:
Рост операционных издержек: Компании столкнулись с увеличением затрат на логистику и управление персоналом.
Сложности в логистике: Рейсы стали менее предсказуемыми, что усложнило планирование.
Увеличение текучки кадров: Водители начали чаще менять работу, что негативно сказалось на стабильности перевозок.
Что изменится для водителей
С 30 июня 2026 года срок пребывания профессиональных водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, будет увеличен до 180 суток в течение одного календарного года. Это позволит:
Снизить административные издержки.
Повысить стабильность перевозок.
Упростить планирование маршрутов.
Важно: Для продления пребывания необходимо подать заявление в установленном порядке.
Какие документы потребуются
Для оформления въезда и пребывания водителям необходимо предоставить следующие документы:
Копия документа, удостоверяющего личность.
Копия национального или международного водительского удостоверения.
Копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
Копия международной товарно-транспортной накладной (для грузовых перевозок).
Маршрутная карта или список пассажиров (для автобусных перевозок).
Все документы должны подтверждать право управления транспортом категорий М2, М3, N2, N3, О3 или О4.
Влияние на рынок перевозок
Увеличение срока пребывания водителей позволит:
Вернуть более гибкие условия работы для международных перевозчиков.
Снизить нагрузку на транспортные компании.
Оптимизировать логистические цепочки в рамках ЕАЭС.
Снизить давление на рынок грузоперевозок.
Это решение положительно скажется на стабильности и эффективности международных перевозок, что важно для развития экономики и торговли в регионе.