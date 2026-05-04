Дешевле, чем дом: могут ли казахстанцы «прописаться» и жить на даче

Покупка дома или квартиры может обойтись достаточно дорого. При этом дачи значительно дешевле в цене. Но постоянно проживать можно только в некоторых из них. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Дача — это обычно загородный дом с земельным участком, используемый преимущественно для сезонного отдыха, садоводства и огородничества. Однако из-за высокой стоимости квартир и частных домов казахстанцы могут рассматривать дачные участки как место для постоянного проживания.

Для этого потребуется наличие регистрации по месту жительства. За проживание без «прописки» в Казахстане грозит штраф на сумму 5 МРП или 21 625 тенге на 2026 год. Сайт Крыша.kz сообщает, что не во всех дачах можно прописаться и жить на постоянной основе. Всё зависит от соответствия объекта недвижимости определенным критериям.

Как отмечается в источнике, правила регистрации в Казахстане позволяют оформить прописку в садоводческих товариществах и кооперативах. Но есть важные нюансы, без которых регистрация будет невозможной: дом на дачном участке должен быть пригодным для проживания и признанным жилым строением, дачное жилье должно иметь технический паспорт и оформленное право собственности, необходимо наличие официального почтового адреса.

Если всё это есть, прописка разрешена, даже если целевое назначение участка — садоводство. Если в техпаспорте дом указан как нежилое или временное помещение, прописаться в таком не получится.

В случае соответствия дачного жилья указанным критериям, казахстанцы могут обратиться за услугой для регистрации по месту жительства — то есть на самой даче. Это можно сделать онлайн. На выбор казахстанцам доступны следующие площадки для оформления услуги:

  1. Сайт eGov.kz (понадобится ЭЦП).

  2. Приложение eGov Mobile.

  3. Приложение банков второго уровня.

Напомним, с ноября 2025 года в Казахстане прописка доступна только через онлайн-услуги.