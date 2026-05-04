Продажу алкоголя без сопроводительных документов пресекли в Братске

Как следует из материалов дела Арбитражного регионального суда, нарушения были обнаружены в результате проверок 16 января этого года в торговой точке «Гелиос» по улице Парковой. Надзорные органы обнаружили, что у 28 изъятых единиц товара (объёмом по 0,45 литра) отсутствовала информация о крепости, дате розлива и изготовителе. Также собственник магазина не предоставил документы, подтверждающие легальность алкогольной продукции.