Продажу алкоголя без сопроводительных документов пресекли в Братске

IrkutskMedia, 4 мая. Полиция Братска в ходе проверки обнаружило нарушения продажи алкогольной продукции в жилом здании. Из точки продажи было изъято 28 единиц продукции без сопроводительных документов и необходимой маркировки на этикетке товара.
Как следует из материалов дела Арбитражного регионального суда, нарушения были обнаружены в результате проверок 16 января этого года в торговой точке «Гелиос» по улице Парковой. Надзорные органы обнаружили, что у 28 изъятых единиц товара (объёмом по 0,45 литра) отсутствовала информация о крепости, дате розлива и изготовителе. Также собственник магазина не предоставил документы, подтверждающие легальность алкогольной продукции.
В результате полиция направила в суд заявление о привлечении ООО «Гелиос плюс» к административной ответственности.
Суд иск удовлетворил и назначил юридическому лицу штраф в размере 100 тысяч рублей, что составляет половину минимальной суммы штрафа по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. Решение суда исходило из того, что ранее нарушитель не привлекался к ответственности и является субъектом малого бизнеса. Алкогольную продукцию изъяли у предпринимателя.
Также исполнительный орган не нашел оснований для замены штрафа на предупреждение, так как продажа алкоголя без документов создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Исполнение наказания должно быть исполнено не позднее 60 дней после вынесения приговора.
В ответ на приговор обвиняемый никаких возражений и доказательств обратного не предоставил.
