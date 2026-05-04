«Ъ»: издатели выступают за сохранение авторских прав при обучении ИИ на СМИ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские издатели и разработчики технологий искусственного интеллекта обсуждают условия использования материалов СМИ для обучения нейросетей в рамках подготовки законопроекта о регулировании ИИ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на медиарынке.
По данным издания, текущая версия документа предусматривает безвозмездное использование контента, однако представители медиарынка настаивают на сохранении авторских прав и заключении лицензионных соглашений с разработчиками. В обсуждении участвуют крупнейшие российские СМИ и медиахолдинги.
Участники рынка предупреждают, что введение обязательных лицензионных механизмов может привести к росту затрат на внедрение ИИ на 20−40% и замедлить вывод новых продуктов на рынок. Вместе с тем представители отрасли считают, что отсутствие регулирования может нарушить права правообладателей и негативно сказаться на развитии креативной экономики.
В Минцифры сообщили, что законопроект дорабатывается совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами, а его окончательная версия пока не сформирована. В министерстве отмечают, что регулирование ИИ должно носить рамочный характер, а конкретные нормы должны устанавливаться с учетом отраслевой специфики.