«Ъ»: издатели выступают за сохранение авторских прав при обучении ИИ на СМИ

По информации издания, текущая версия законопроекта о регулировании искусственного интеллекта предусматривает безвозмездное использование контента.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские издатели и разработчики технологий искусственного интеллекта обсуждают условия использования материалов СМИ для обучения нейросетей в рамках подготовки законопроекта о регулировании ИИ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на медиарынке.

По данным издания, текущая версия документа предусматривает безвозмездное использование контента, однако представители медиарынка настаивают на сохранении авторских прав и заключении лицензионных соглашений с разработчиками. В обсуждении участвуют крупнейшие российские СМИ и медиахолдинги.

Участники рынка предупреждают, что введение обязательных лицензионных механизмов может привести к росту затрат на внедрение ИИ на 20−40% и замедлить вывод новых продуктов на рынок. Вместе с тем представители отрасли считают, что отсутствие регулирования может нарушить права правообладателей и негативно сказаться на развитии креативной экономики.

В Минцифры сообщили, что законопроект дорабатывается совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами, а его окончательная версия пока не сформирована. В министерстве отмечают, что регулирование ИИ должно носить рамочный характер, а конкретные нормы должны устанавливаться с учетом отраслевой специфики.