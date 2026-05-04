«Спикател»: в производственных компаниях стало больше случаев информбезопасности

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Производственные компании РФ допустили за январь — март на 35% больше инцидентов информбезопасности, чем годом ранее за тот же период, сообщили ТАСС в компании «Спикател» (предоставляет облачные сервисы и решения в области ИБ).
Инциденты информационной безопасности классифицируются как-то, из-за чего конфиденциальность, целостность или доступность данных и систем может быть нарушена. Например, согласно «Спикателу», в I квартале больше всего (28% инцидентов) на производстве встречалось заражение систем вредоносным ПО, а еще 22% пришлось на попытки проникнуть в системы и саму компрометацию корпоративных аккаунтов.
Среди замеченного вредоносного софта специалисты выделили ПО для шифрования данных и последующего требования денег за их расшифровку, трояны, софт для майнинга криптовалюты. Для компрометации учетных записей использовались украденные пароли, фишинг против сотрудников, также хакерами эксплуатировались механизмы аутентификации, если те были слабы.
Третье место по доле (16%) заняли инциденты, связанные с эксплуатацией уязвимостей в корпоративных сервисах. DDoS-атаки — атаки, чтобы остановить, сделать недоступными системы, путем перегрузки — заняли лишь 10%. Чуть меньше (9%) инцидентов произошли по вине сотрудников компаний — будь то их ошибки, нарушение регламентов или действия «внутренних нарушителей».
Среди сфер производства доля инцидентов примерно одинакова, однако выделяется их число в области, которую в «Спикателе» называют «машиностроением и промышленным оборудованием» — 27%. Другие сферы заняли по доле меньше 20%: АПК и пищепром — 19%, металлургия, химия — 17%, медицинское производство — 13%.