Эксперт Воеводина: обновление семейной ипотеки повлияет на рынок недвижимости

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Предстоящее в июле обновление условий программы «Семейная ипотека» скажется на структуре спроса на рынке недвижимости РФ. Такое мнение высказала ТАСС вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-юг» Светлана Воеводина.
«Вероятно, в долгосрочной перспективе ключевым фактором [для формирования спроса на недвижимость] останутся параметры государственной поддержки. С 1 июля 2026 года ожидается ужесточение условий программы [»Семейная ипотека«] — обсуждается переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Это может привести к дополнительной сегментации спроса и более точечному распределению господдержки. Именно изменения параметров семейной ипотеки сегодня в большей степени определяют динамику спроса», — сказала она.
Воеводина отметила, что в то же время рынок ожидает увеличения лимитов по семейной ипотеке с 6 млн до 9 млн рублей. «Это решение способно увеличить возможности покупателей, особенно в крупных городах, и поддержать спрос на более качественное и комфортное жилье», — уточнила эксперт.
Собеседница агентства отметила, что прогноз подтверждается и ситуацией, сложившейся с начала 2026 года: на рынке недвижимости, в том числе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, фиксируется снижение продаж. Например, в Краснодарском крае в марте было реализовано 943 квартиры против 1 343 в феврале, то есть почти на 30% меньше.
При этом, подчеркнула Воеводина, текущая динамика снижения ипотечной активности объясняется не ухудшением качества самой программы, а ее изменением. По ее мнению, рынку просто требуется время для адаптации к новым условиям.
По данным Южного ГУ Банка России, в феврале количество льготных кредитов, выданных по программе семейной ипотеки в регионах ЮФО и СКФО, было более чем на 41% ниже, чем в январе, и с изменением условий программы связывают замедление роста ипотечного портфеля в начале года в целом.