Улицу Восточный промузел отремонтируют в Иркутске

Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В нормативное состояние приведут участок от улицы Ширямова до здания на Ширямова, 32/1. Его протяженность составляет 453 метра.
Подрядчику необходимо провести подготовительные работы: снос аварийных деревьев и кустарников, демонтаж бордюров, железобетонного лотка и решеток, перенос опор воздушных линий и линий электропередач, фрезерование старого покрытия проезжей части, съездов и тротуаров.
В ходе ремонта установят бордюры и освещение, обустроят съезды к многоквартирным домам и парковочные места, на проезжей части в два слоя уложат асфальт, сделают тротуар для удобства пешеходов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Текущее состояние этого объекта неудовлетворительное. Частично дорога имеет грунтовое покрытие. На отрезках, где уложен асфальт, образовались трещины и выбоины. На большом протяжении улицы отсутствует тротуар. Ранее неоднократно проводили здесь ямочный ремонт, но это временная мера, поэтому приняли решение комплексно отремонтировать Восточный промузел, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Район развивается, рядом расположен аэропорт, современные жилые дома. Необходимость в обновлении дорог тут назрела давно, постепенно по нацпроекту приводим в порядок и другие участки».