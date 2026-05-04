Российская авиакомпания запускает рейсы из Астаны в Санкт-Петербург

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Авиакомпания «Россия» объявила о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
Регулярные полеты стартуют с 3 июня.
«Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 в двухклассной компоновке — “эконом” и “бизнес”. В летнем расписании полеты запланированы три раза в неделю: вылеты из Астаны — по понедельникам, четвергам и субботам, из Санкт-Петербурга — по вторникам, пятницам и воскресеньям», — говорится в сообщении.
Это приведет к росту туристического и делового потока между городами, подчеркнули в аэропорту Астаны.
Ранее о запуске полетов в Санкт-Петербург из Шымкента сообщила авиакомпания SCAT. Регулярные полеты будут выполняться дважды в неделю с 1 июня 2026 года.