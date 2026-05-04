«РН-Ванкор» поддержал празднование Дня коренных народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году впервые в нашей стране отметили День коренных малочисленных народов России. Праздник учреждён Указом Президента Владимира Путина с целью сохранить самобытную культуру, традиционный уклад и промыслы коренных народов. «Роснефть» и её дочерние предприятия поддержали тематические мероприятия в регионах своей деятельности.
Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада — одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». В регионах деятельности предприятия Компании развивают инфраструктуру северных поселков, строят жилье для местного населения, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных объектов и учреждений здравоохранения в районах исконного проживания коренных народов.
В Красноярском крае при поддержке «РН-Ванкор» в рамках ежегодного форума «ЭкоАрктика» в поселках Носок и Советская речка прошёл национальный праздник — День оленевода. В честь Дня коренных народов России нефтяники организовали концерт для жителей поселка Караул на Таймыре. На сцене выступили победители фестиваля «Энергия талантов» и национальные творческие коллективы. Теплую атмосферу мероприятий дополнили подарки от нефтяников для детей.
Кроме того, нефтяники «РН-Ванкор» провели в Красноярске увлекательный автоквест, темой которого стали самобытные традиции и обычаи северян.
«РН-Ванкор» также поддержал грантовые проекты по выпуску иллюстрированной книги-альбома «Мастера Таймыра», посвященной традиционному искусству коренных народов Севера и созданию студии древнего косторезного искусства.
Ранее при поддержке красноярских нефтяников для жителей поселка Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края были построены современные двухквартирные жилые дома. Красноярские нефтяники участвуют в софинансировании региональной программы переселения жителей из ветхого жилья, 67 семей уже переехали в новые квартиры и дома.