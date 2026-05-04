«РН-Ванкор» поддержал празднование Дня коренных народов России

В Красноярском крае при поддержке «РН-Ванкор» в рамках ежегодного форума «ЭкоАрктика» в поселках Носок и Советская речка прошёл национальный праздник — День оленевода. В честь Дня коренных народов России нефтяники организовали концерт для жителей поселка Караул на Таймыре. На сцене выступили победители фестиваля «Энергия талантов» и национальные творческие коллективы. Теплую атмосферу мероприятий дополнили подарки от нефтяников для детей.