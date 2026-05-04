Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым быстрым ростом зарплат

В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тыс. рублей чуть более чем через восемь лет при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. Но в пяти регионах на это потребуется более 13 лет. Так, в Ингушетии для достижения медианной зарплаты выше 200 тыс. рублей с учетом покупательной способности потребуется 22 года, а в Чеченской Республике более половины работников начнут получать 200 тыс. рублей через 19 лет. В число аутсайдеров также вошли Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан.