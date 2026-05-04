Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым быстрым ростом зарплат

Челябинскую область включили в топ-10 регионов с самым быстрым ростом зарплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тыс. рублей, станут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, а также Татарстан, больше всего времени на достижение указанной отметки потребуется Ингушетии и Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости.
«По оценкам экспертов, в девяти регионах медианная зарплата (когда 50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше), очищенная от НДФЛ, в начале 2026 года превышала 100 тыс. рублей в месяц. Еще в шести регионах она находилась в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты нивелируется высокими ценами в этих регионах», — говорится в комментарии.
Половина работников в начале 2026 года получала менее 65,6 тыс. рублей в месяц за вычетом НДФЛ, отмечают авторы исследования. Вместе с тем, согласно открытым опросам, сумма в 200 тыс. рублей стала для многих работающих россиян психологическим маркером «достойного заработка», к которому они стремятся.
В пятерку регионов с минимальным сроком достижения зарплаты в 200 тыс. рублей вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — при сохранении текущих темпов роста зарплат среднестатистический работник сможет получать 200 тыс. и более не позже чем через семь лет. На местах с шестого по десятое по сроку роста медианной зарплаты до 200 тыс. рублей расположились Забайкальский край (7,1 года), Московская область (7,3 года), Челябинская область (7,3 года), Республика Саха (Якутия) (7,5 года) и Удмуртия (7,6 года).
В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тыс. рублей чуть более чем через восемь лет при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. Но в пяти регионах на это потребуется более 13 лет. Так, в Ингушетии для достижения медианной зарплаты выше 200 тыс. рублей с учетом покупательной способности потребуется 22 года, а в Чеченской Республике более половины работников начнут получать 200 тыс. рублей через 19 лет. В число аутсайдеров также вошли Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан.