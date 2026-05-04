ФНС перечислила в бюджет за 2025 год 61,2 трлн рублей

В материалах отмечается, что по итогам 2025 года общий объем поступлений в бюджетную систему России за прошлый год вырос на 8,8%, до 61,2 трлн рублей. По данным ФНС, поступления в федеральный бюджет за 2025 год выросли на 7,5% и составили 26,6 трлн рублей, при этом поступления в консолидированные бюджеты выросли на 5,3%, до 19,7 трлн рублей. В то же время поступления по страховым взносам за 2025 год, согласно данным ведомства, увеличились на 16,4%, до 14,9 трлн рублей.