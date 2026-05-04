BI.ZONE: хакеры чаще всего шифруют данные в выходные и праздники

В компании по управлению цифровыми рисками рассказали, что преступники стараются подгадать моменты, когда специалистов по безопасности нет на работе.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Шифрование данных в компаниях — жертвах хакеров чаще всего происходит в воскресные дни и праздники — преступники стараются подгадать моменты, когда специалистов по безопасности нет на работе, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Имея данные за 2025 год, в компании говорят, что на все 15 нерабочих праздничных дней — исключая субботы и воскресенья — пришлось порядка 18% случаев, когда данные были зашифрованы.

На сами воскресные дни, по данным BI.ZONE, приходится 37% случаев шифрования. Проникновение в инфраструктуру происходит раньше: за 40 дней до шифрования в среднем и за полгода в отдельных случаях.

«Большинство сотрудников, в том числе IT-специалисты и команда по кибербезопасности, отсутствуют в это время на рабочем месте, а значит, компания не сможет быстро отреагировать на происходящее», — поясняет логику хакеров глава BI.ZONE DFIR (команда реагирования на инциденты) Федор Скворцов.