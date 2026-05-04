День коренных малочисленных народов России отметили в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске, в Доме дружбы народов, отметили День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Праздник отмечается в России впервые. Он утвержден Указом президента от 4 ноября 2025 года.
В ходе празднования прошли круглые столы, встречи, выставка народного творчества, демонстрация большого документального фильма. Завершился праздник концертом и торжественным собранием с участием губернатора края.
Глава региона Михаил Котюков осмотрел выставку и пообщался с представителями коренных малочисленных народов, которых в Красноярском крае насчитывается восемь.
Выступая перед участниками праздника, Михаил Котюков сказал: «Открывая Год единства народов России, президент подчеркнул, что силой нашей страны и залогом её побед в разные времена было единство, основанное на уважении ко всем национальным культурам, традициям и духовным ценностям. Четыре века развития Сибири — это четыре века добрососедства, дружбы, взаимной поддержки. И сегодня у нас много идей. Объединив усилия, мы превратим их в достижения, которыми будет гордиться наш многонациональный край. Пусть новый праздник станет еще одним поводом для теплых встреч и укрепления межнациональной дружбы!».
Губернатор вручил грамоты, благодарственные письма представителям малых народов Севера, которые ведут работу по сохранению языка, культуры и традиций.
Партнером праздничных мероприятий, приуроченных к Дню коренных малочисленных народов, выступила компания «Норникель», которая на протяжении десятилетий ведет активную работу по поддержке коренных народов Таймыра.
«Это праздник призван напомнить нам всем о том, насколько важно ценить и оберегать коренные народы. Компания “Норникель” на протяжении 90 лет ведет свою деятельность в непосредственном соседстве с коренными малочисленными народами Таймыра, всегда стремясь к сотрудничеству и дружбе. Мы ценим многовековую историю, уникальные традиции и неразрывную связь коренных народов с родной землей. В декабре 2025 года “Норникель” стал участником соглашения между Федеральным агентством по делам национальностей и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это соглашение — еще один шаг на пути к устойчивому развитию коренных народов, и мы рады быть его частью. Также программа поддержки коренных малочисленных народов — неотъемлемая и важнейшая часть Стратегии развития компании», — прокомментировал вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.
Президент Региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Артур Гаюльский поблагодарил компанию «Норникель» за активную поддержку коренных народов.
«Компания приняла свою внутреннюю политику в отношении коренных народов, которой нет не только в России, но и в мире. Сегодня “Норникель” рассматривает коренные народы как партнеров. Ведется плановая работа. Наши мероприятия, которые мы проводим на территории края, всегда находят отклик у компании», — сказал Гаюльский.
Он добавил, что праздничные мероприятия, посвященные Дню коренных малочисленных народов, проходят в эти дни не только в столице региона, но и на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе.