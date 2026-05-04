День коренных малочисленных народов России отметили в Красноярске

«Это праздник призван напомнить нам всем о том, насколько важно ценить и оберегать коренные народы. Компания “Норникель” на протяжении 90 лет ведет свою деятельность в непосредственном соседстве с коренными малочисленными народами Таймыра, всегда стремясь к сотрудничеству и дружбе. Мы ценим многовековую историю, уникальные традиции и неразрывную связь коренных народов с родной землей. В декабре 2025 года “Норникель” стал участником соглашения между Федеральным агентством по делам национальностей и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это соглашение — еще один шаг на пути к устойчивому развитию коренных народов, и мы рады быть его частью. Также программа поддержки коренных малочисленных народов — неотъемлемая и важнейшая часть Стратегии развития компании», — прокомментировал вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.