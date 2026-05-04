Россиянам начнут массово отказывать в кредитах с 2027 года

Согласно указанию Центробанка № 7286-У, существенно ужесточается подход к определению показателя долговой нагрузки граждан (ПДН), что напрямую повлияет на доступность кредитов, сообщает ИА DEITA.RU.
Раньше банки учитывали практически все виды поступлений на счетах заёмщиков, что позволяло им получать кредиты даже при наличии «серых» или нерегулярных доходов. Сейчас же механизм признания доходов существенно сузился.
В качестве подтверждения дохода разрешается использовать только официальные источники: зарплату, пенсии, социальные выплаты и доходы от аренды. Все остальные поступления — от подработок, процентов по вкладам, переводов от родственников — теперь требуют отдельного документального подтверждения, что значительно усложнит процесс получения кредита.
Эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова отметила, что по текущим правилам сохраняется так называемый упрощённый механизм оценки дохода, основанный на заявлении заёмщика. Однако с 1 июля 2026 года к так называемому «самозаявленному» доходу начнут применять дисконт 10%, то есть реальное подтверждение дохода станет более строгим.
Более того, с 1 июля 2027 года этот упрощённый подход полностью отменят. В результате, чтобы оформить кредит, заёмщики уже не смогут полагаться только на свою словесную декларацию; потребуется официальное подтверждение доходов с помощью справок или данных из государственных информационных систем, таких как ФНС или социальные фонды.
Эти меры приведут к тому, что в ближайшем будущем получить кредит без наличия официальных документов о доходе станет практически невозможно. В результате только те граждане, которые смогут подтвердить свои доходы посредством официальных справок, получат шанс на заём.