Минпромторг урезал параллельный импорт ПК в Россию — что изменится

По информации СМИ, Минпромторг России исключил из перечня товаров для параллельного импорта компьютерную технику и запоминающие устройства от ведущих иностранных производителей. Изменения вступают в силу 27 мая 2026 года. В приказе ведомства № 4769 от 26 сентября 2025 года под ограничение попадают компьютеры и запоминающие устройства таких брендов, как Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Указаны коды ТН ВЭД ЕАЭС 8471 49 000 0 и 8471 70.