Танкер с российской нефтью, купленной японской Taiyo Oil, прибыл в Японию

Корреспондент ТАСС ранее выяснил, что страна закупила первую почти за год партию российской нефти на фоне ситуации с Ормузским проливом.

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Танкер с партией нефти с Сахалина, которую приобрела японская компания Taiyo Oil, прибыл в порт назначения в префектуре Эхиме на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее корреспондент ТАСС выяснил, что на фоне ситуации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Япония закупила первую почти за год партию российской нефти. Компания-импортер позднее подтвердила ТАСС закупку сахалинской нефти.

Япония после февраля 2022 года отказалась от импорта российской нефти, присоединившись позднее к инициированному западными странами механизму потолка цен, за исключением отдельных партий с проекта «Сахалин-2», увязанных с контрактами на поставку СПГ. В отношении этой нефти сделаны исключения из санкционного режима. В последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть с Сахалина в июне 2025 года.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше