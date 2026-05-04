Танкер с российской нефтью, купленной японской Taiyo Oil, прибыл в Японию

Япония после февраля 2022 года отказалась от импорта российской нефти, присоединившись позднее к инициированному западными странами механизму потолка цен, за исключением отдельных партий с проекта «Сахалин-2», увязанных с контрактами на поставку СПГ. В отношении этой нефти сделаны исключения из санкционного режима. В последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть с Сахалина в июне 2025 года.