Танкер с российской нефтью, купленной японской Taiyo Oil, прибыл в Японию

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Танкер с партией нефти с Сахалина, которую приобрела японская компания Taiyo Oil, прибыл в порт назначения в префектуре Эхиме на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Ранее корреспондент ТАСС выяснил, что на фоне ситуации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Япония закупила первую почти за год партию российской нефти. Компания-импортер позднее подтвердила ТАСС закупку сахалинской нефти.
Япония после февраля 2022 года отказалась от импорта российской нефти, присоединившись позднее к инициированному западными странами механизму потолка цен, за исключением отдельных партий с проекта «Сахалин-2», увязанных с контрактами на поставку СПГ. В отношении этой нефти сделаны исключения из санкционного режима. В последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть с Сахалина в июне 2025 года.