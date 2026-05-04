Власти Новосибирского района объяснили задержку ремонта моста через реку Власиху

В городе Обь Новосибирской области местные жители обратили внимание на странный паспорт объекта. Табличка, установленная на мосту через реку Власиха, сообщала, что капитальный ремонт должен был завершиться ещё 5 декабря 2025 года. Срок строительства был указан с 14 июля по 5 декабря 2025 года. На календаре — 20 апреля 2026 года, а работы, судя по всему, не закончены. Ответственным за ремонт значился некий Заговалко А. А., а номер телефона был закрашен краской в цвет баннера. «Мне кажется, или что-то не так на этой табличке? Вроде уже 2026 год…» — с иронией написал автор поста в паблике «Город Обь Онлайн».
Редакция Om1.ru Новосибирск направила запрос в администрацию Новосибирского района. В ответе пояснили, что автодорожный мост через Власиху находится в муниципальной собственности и оперативном управлении МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». Старый контракт с ООО «ГИСС» был расторгнут в одностороннем порядке 13 января 2026 года из-за отсутствия у подрядчика собственных денежных средств и невозможности завершить работы. Компанию внесли в реестр недобросовестных подрядных организаций.
Новый контракт заключили 6 февраля 2026 года с ООО «ПК МВГ». Срок выполнения работ — 26 февраля 2027 года, но подрядчик и заказчик планируют завершить ремонт уже осенью 2026 года. По состоянию на 8 апреля работы шли по графику. Сейчас на объекте установлен информационный щит с актуальными данными о подрядной организации. Старый же щит, видимо, остался от предыдущего подрядчика. Администрация района заявила, что не располагает информацией об акте вандализма в виде закрашенного номера телефона.