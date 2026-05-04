Власти Новосибирского района объяснили задержку ремонта моста через реку Власиху

В городе Обь Новосибирской области местные жители обратили внимание на странный паспорт объекта. Табличка, установленная на мосту через реку Власиха, сообщала, что капитальный ремонт должен был завершиться ещё 5 декабря 2025 года. Срок строительства был указан с 14 июля по 5 декабря 2025 года. На календаре — 20 апреля 2026 года, а работы, судя по всему, не закончены. Ответственным за ремонт значился некий Заговалко А. А., а номер телефона был закрашен краской в цвет баннера. «Мне кажется, или что-то не так на этой табличке? Вроде уже 2026 год…» — с иронией написал автор поста в паблике «Город Обь Онлайн».