Карагандинский аэропорт ждёт масштабная трансформация

Карагандинский аэропорт «Сары-Арка» готовится к масштабной трансформации.

Источник: DKNews.kz

Для него разработан мастер-план развития на 25 лет вперёд с участием международных экспертов.

Ключевая цель — создание мультимодального аэрохаба и формирование вокруг него грузовой экосистемы QarGoCity, передаёт DKNews.kz.

Проект уже получил поддержку государства и местных властей и рассматривается как один из драйверов экономического роста региона.

—-

Ставка на транзит и грузовые перевозки

О перспективах развития рассказали на совещании в областном акимате. По словам акима Ермаганбета Булекпаева, аэропорт обладает серьёзной базой для роста:

  • Второй по площади карго-терминал в стране.

  • Действующие маршруты с Латинской Америкой, Европой и Юго-Восточной Азией.

  • Потенциал для расширения грузовых операций.

Он отметил:

> «Глава государства неоднократно подчёркивал важность развития транзитного потенциала страны, диверсификации экономики и создания новых точек роста. Для нашей области таким драйвером может и должен стать аэропорт Сары-Арка… Следующий этап — переход от действующей инфраструктуры к мультимодальному аэрохабу международного уровня».

—-

QarGoCity и новая экономическая зона

Одним из ключевых элементов проекта станет создание специализированной субзоны СЭЗ «Сарыарка». Здесь планируют развивать:

  • Логистические центры.

  • Переработку грузов.

  • Сервисную инфраструктуру.

Определены семь приоритетных направлений, которые должны привлечь инвесторов и новые производства.

Параллельно рассматривается важное инфраструктурное решение:

  • Строительство железнодорожной ветки непосредственно к аэропорту.

Строительство и расширение уже начались.

Как сообщил председатель совета директоров АО «Аэропорт Сары-Арка» Ерлан Оспанов, проект переходит в практическую фазу.

В Караганде уже ведутся работы:

  • Создаётся новая карго-зона площадью около 600 гектаров.

  • Расширяется аэродромная инфраструктура.

  • Готовятся площадки для крупнейших грузовых самолётов.

Дополнительно развивается топливная база:

  • Аэропорт станет одним из немногих в стране с двумя типами авиатоплива.

—-

Рост грузооборота: планы и прогнозы

Параллельно с инфраструктурой растут и показатели перевозок. Если ранее аэропорт обслуживал около 15 тысяч тонн грузов в год, то в текущем году планируется выйти на 100 тысяч тонн.

Долгосрочные ожидания ещё более амбициозные:

  • До 1 миллиона тонн грузов ежегодно в течение 10 лет.

По словам управляющего партнёра Франца Ван Гессена:

> «Караганда обладает уникальными условиями для развития крупномасштабного грузового хаба — географическое расположение, наличие доступных земельных ресурсов, незагруженного воздушного пространства… Таким образом, Караганда может трансформироваться в логистический центр Евразии».

—-

Почему это важно для региона

Проект QarGoCity и развитие аэропорта могут существенно изменить экономику области:

  • Усилить транзитный потенциал Казахстана.

  • Создать новые рабочие места.

  • Привлечь международные инвестиции.

  • Сформировать индустриально-логистический кластер.

В перспективе Караганда может стать одним из ключевых транспортных узлов Евразии.