Карагандинский аэропорт ждёт масштабная трансформация

Для него разработан мастер-план развития на 25 лет вперёд с участием международных экспертов.
Ключевая цель — создание мультимодального аэрохаба и формирование вокруг него грузовой экосистемы QarGoCity, передаёт DKNews.kz.
Проект уже получил поддержку государства и местных властей и рассматривается как один из драйверов экономического роста региона.
Ставка на транзит и грузовые перевозки
О перспективах развития рассказали на совещании в областном акимате. По словам акима Ермаганбета Булекпаева, аэропорт обладает серьёзной базой для роста:
Второй по площади карго-терминал в стране.
Действующие маршруты с Латинской Америкой, Европой и Юго-Восточной Азией.
Потенциал для расширения грузовых операций.
Он отметил:
> «Глава государства неоднократно подчёркивал важность развития транзитного потенциала страны, диверсификации экономики и создания новых точек роста. Для нашей области таким драйвером может и должен стать аэропорт Сары-Арка… Следующий этап — переход от действующей инфраструктуры к мультимодальному аэрохабу международного уровня».
QarGoCity и новая экономическая зона
Одним из ключевых элементов проекта станет создание специализированной субзоны СЭЗ «Сарыарка». Здесь планируют развивать:
Логистические центры.
Переработку грузов.
Сервисную инфраструктуру.
Определены семь приоритетных направлений, которые должны привлечь инвесторов и новые производства.
Параллельно рассматривается важное инфраструктурное решение:
Строительство железнодорожной ветки непосредственно к аэропорту.
Строительство и расширение уже начались.
Как сообщил председатель совета директоров АО «Аэропорт Сары-Арка» Ерлан Оспанов, проект переходит в практическую фазу.
В Караганде уже ведутся работы:
Создаётся новая карго-зона площадью около 600 гектаров.
Расширяется аэродромная инфраструктура.
Готовятся площадки для крупнейших грузовых самолётов.
Дополнительно развивается топливная база:
Аэропорт станет одним из немногих в стране с двумя типами авиатоплива.
Рост грузооборота: планы и прогнозы
Параллельно с инфраструктурой растут и показатели перевозок. Если ранее аэропорт обслуживал около 15 тысяч тонн грузов в год, то в текущем году планируется выйти на 100 тысяч тонн.
Долгосрочные ожидания ещё более амбициозные:
До 1 миллиона тонн грузов ежегодно в течение 10 лет.
По словам управляющего партнёра Франца Ван Гессена:
> «Караганда обладает уникальными условиями для развития крупномасштабного грузового хаба — географическое расположение, наличие доступных земельных ресурсов, незагруженного воздушного пространства… Таким образом, Караганда может трансформироваться в логистический центр Евразии».
Почему это важно для региона
Проект QarGoCity и развитие аэропорта могут существенно изменить экономику области:
Усилить транзитный потенциал Казахстана.
Создать новые рабочие места.
Привлечь международные инвестиции.
Сформировать индустриально-логистический кластер.
В перспективе Караганда может стать одним из ключевых транспортных узлов Евразии.