В Туркестанской области нашли 22 точки незаконной добычи полезных ископаемых

Актуальные вопросы отрасли обсудили на совещании
На совещании под председательством заместителя акима области Каната Кайыпбека обсудили актуальные вопросы отрасли. В регионе сегодня зарегистрировано 221 недропользователь, работающий в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых.
Кто работает в отрасли
По данным областных властей, структура недропользователей следующая:
75 компаний работают на основании контрактов;
146 компаний работают на основании лицензий.
Власти отмечают необходимость систематизации работы и усиления координации между ведомствами.
Борьба с незаконной добычей
Одной из ключевых тем совещания стала ситуация с так называемыми «красными точками» — местами незаконной добычи. По итогам анализа выявлено:
22 участка незаконной добычи;
15 из них расположены на частных земельных участках;
6 — на землях общего пользования (пастбищах районных акиматов).
Заместитель акима поручил усилить контроль и перейти к регулярным проверкам. Он подчеркнул: > «За каждым актуальным вопросом стоят интересы народа, местных предпринимателей и экономика области. Поэтому необходимо отказаться от бюрократии и оперативно решать возникающие проблемы. Оказывайте поддержку предпринимателям, работающим в рамках закона. По “красным точкам” незаконной добычи необходимо проводить регулярный мониторинг и принимать соответствующие меры. Организовывайте еженедельные рейды и привлекайте виновных лиц к ответственности».
Что происходит с нарушителями
Руководитель областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития Нурлыбек Исаев сообщил, что в регионе ведётся постоянный мониторинг деятельности недропользователей. В отношении компаний, нарушающих обязательства:
проводится анализ отчётности;
направляются уведомления;
при неустранении нарушений деятельность может быть прекращена.
Новые меры и планы
В регионе предпринимаются дополнительные шаги для наведения порядка в отрасли:
утверждён план оформления земельных участков;
проведён конкурс на оказание маркшейдерских услуг;
заключён договор с подрядчиком;
в мае запланировано обследование месторождений в Сайрамском районе.
К проверкам будут привлечены профильные специалисты.
Что это означает для региона
Усиление контроля и системная работа с недропользователями направлены на:
сокращение теневой добычи;
защиту интересов добросовестного бизнеса;
увеличение поступлений в бюджет;
рациональное использование природных ресурсов.
Власти подчёркивают, что исполнение всех поручений находится на постоянном контроле.