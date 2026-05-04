Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туркестанской области нашли 22 точки незаконной добычи полезных ископаемых

В Туркестанской области усиливают контроль за недропользованием и борьбой с незаконной добычей полезных ископаемых.

Источник: DKNews.kz

Актуальные вопросы отрасли обсудили на совещании

На совещании под председательством заместителя акима области Каната Кайыпбека обсудили актуальные вопросы отрасли. В регионе сегодня зарегистрировано 221 недропользователь, работающий в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых.

Кто работает в отрасли

По данным областных властей, структура недропользователей следующая:

  • 75 компаний работают на основании контрактов;

  • 146 компаний работают на основании лицензий.

Власти отмечают необходимость систематизации работы и усиления координации между ведомствами.

Борьба с незаконной добычей

Одной из ключевых тем совещания стала ситуация с так называемыми «красными точками» — местами незаконной добычи. По итогам анализа выявлено:

  • 22 участка незаконной добычи;

  • 15 из них расположены на частных земельных участках;

  • 6 — на землях общего пользования (пастбищах районных акиматов).

Заместитель акима поручил усилить контроль и перейти к регулярным проверкам. Он подчеркнул: > «За каждым актуальным вопросом стоят интересы народа, местных предпринимателей и экономика области. Поэтому необходимо отказаться от бюрократии и оперативно решать возникающие проблемы. Оказывайте поддержку предпринимателям, работающим в рамках закона. По “красным точкам” незаконной добычи необходимо проводить регулярный мониторинг и принимать соответствующие меры. Организовывайте еженедельные рейды и привлекайте виновных лиц к ответственности».

Что происходит с нарушителями

Руководитель областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития Нурлыбек Исаев сообщил, что в регионе ведётся постоянный мониторинг деятельности недропользователей. В отношении компаний, нарушающих обязательства:

  • проводится анализ отчётности;

  • направляются уведомления;

  • при неустранении нарушений деятельность может быть прекращена.

Новые меры и планы

В регионе предпринимаются дополнительные шаги для наведения порядка в отрасли:

  • утверждён план оформления земельных участков;

  • проведён конкурс на оказание маркшейдерских услуг;

  • заключён договор с подрядчиком;

  • в мае запланировано обследование месторождений в Сайрамском районе.

К проверкам будут привлечены профильные специалисты.

Что это означает для региона

Усиление контроля и системная работа с недропользователями направлены на:

  • сокращение теневой добычи;

  • защиту интересов добросовестного бизнеса;

  • увеличение поступлений в бюджет;

  • рациональное использование природных ресурсов.

Власти подчёркивают, что исполнение всех поручений находится на постоянном контроле.