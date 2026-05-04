В Ужуре предприниматель торговал обувью без обязательной маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре в одном из магазинов из продажи изъяли 26 пар женской обуви без обязательной маркировки. Нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора во время проверки торговой точки на улице Кирова.
Выяснилось, что на части товара отсутствовал код Data Matrix, который обязателен для легальной продажи обуви. Речь идет о партии женских полусапожек стоимостью около 39 тысяч рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело, товар был арестован до решения суда. В итоге суд признал предпринимателя виновным, сообщает Роспотребнадзор. Помимо штрафа, вся партия обуви будет конфискована.
