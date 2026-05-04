Рейтинг курортов Казахстана: где основной поток посетителей

Рост внутреннего и внешнего туризма
Ключевым драйвером развития туризма в Казахстане стали курортные зоны, которые формируют основной поток посетителей — как внутренних, так и внешних. По итогам прошлого года практически половина всех посетителей, обслуженных местами размещения в республике, пришлась на курортные зоны.
Динамика посещаемости
В 2025 году казахстанскими курортными зонами были обслужены 4,9 миллиона человек — на 11,6% больше, чем годом ранее. За пять лет численность посетителей увеличилась почти в три раза.
Рейтинг курортных зон по посещаемости
Алматинский горный кластер — абсолютный лидер по численности посетителей, обслуженных местами размещения. В 2025 году курорты зоны обслужили почти 3 миллиона человек, что составило более 60% от всего потока туристов в курортных зонах страны. За год численность посетителей выросла на 10%.
Ключевые объекты: курорты «Шымбулак», «Ак-Булак», Pioneer и всесезонный курорт Oi-Qaragai.
Ежегодно в кластере реализуется множество мер по развитию курортов, включая запуск новых проектов и проведение акций и мероприятий для привлечения туристов.
Щучинско-Боровская курортная зона («казахстанская Швейцария») — 463,1 тысячи посетителей, что на 33,6% больше, чем в предыдущем году.
Включает курортный посёлок Бурабай и город Щучинск.
Основные санатории и базы отдыха расположены вокруг озёр Боровое, Щучье и Большое Чебачье.
Популярные достопримечательности: гора Окжетпес (символ Борового) и Голубая бухта с песчаными пляжами и чистой водой.
Мангистауская курортная зона — 370 тысяч посетителей, но за год численность посетителей сократилась на 9,5%.
Основные места отдыха: Актау (крупнейший город-курорт), Кендерли (перспективная зона отдыха на юго-западном побережье Каспия), Форт-Шевченко (исторический город на полуострове Мангышлак) и другие базы отдыха в прибрежной зоне.
Балхашская курортная зона — 182,9 тысячи посетителей.
Алакольская курортная зона Жетысуской области — 149,2 тысячи посетителей.
Рейтинг по объёму оказанных услуг
Алматинский горный кластер — лидирует и по объёму оказанных услуг с результатом почти 122 миллиарда тенге, или 61,4% от общего объёма по всем курортным зонам.
Щучинско-Боровская курортная зона — 29,2 миллиарда тенге.
Мангистауская курортная зона — 19,6 миллиарда тенге.
Алакольская курортная зона Жетысуской области.
Туристская зона Туркестан.
Заключение
Курортные зоны Казахстана становятся ключевыми точками роста внутреннего туризма, формируя устойчивый спрос на отдых внутри страны. Лидирующие направления не только наращивают поток посетителей, но и активно увеличивают объём оказываемых услуг, что свидетельствует о переходе отрасли от количественного роста к качественному развитию.
При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения инфраструктуры, повышения уровня сервиса и диверсификации туристических продуктов. В условиях растущего интереса к внутренним поездкам системное развитие курортных кластеров может стать одним из драйверов долгосрочного роста туристической индустрии Казахстана.