Спрос падает, кредиты недоступны — бизнес в РФ назвал главные проблемы

Снижение спроса на продукцию стало главным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в первом квартале 2026 года.
По данным мониторинга, этот вариант указали 37,6% опрошенных, что на 4,5 процентного пункта выше показателя конца 2025 года, сообщили в РСПП.
Проблемы с неплатежами со стороны контрагентов заняли второе место. Их отметили 34,1% компаний против 42,3% кварталом ранее.
Недоступность кредитных ресурсов назвали значимым ограничением 24% респондентов, тогда как в конце 2025 года таких было 19%.
Еще 22% участников опроса указали на нехватку оборотных средств, при этом ранее доля таких ответов составляла 26%.
