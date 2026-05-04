На 18,5% увеличили кредитование экономики банки Казахстана — ЕАБР

В России эксперты отмечают сокращение ВВП на 0,3% в январе-марте 2026 года, после снижения на 1,8% в январе-феврале. «Динамика улучшилась на фоне роста промышленного производства на 0,3% после спада на 0,8%. Рост обеспечила добывающая промышленность (+0,8% г/г), тогда как обрабатывающие производства оставались в минусе (-0,7% г/г)», — отмечают аналитики банка. Потребительская активность сохраняла рост: оборот розничной торговли и платных услуг увеличился на 3,5%. Восстановление сдерживал строительный сектор, который снизился на 10,0%. В ЕАБР ожидают улучшения динамики ВВП во втором квартале 2026 года на фоне роста цен на энергоносители.