На 18,5% увеличили кредитование экономики банки Казахстана — ЕАБР

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор экономик стран ЕАЭС.
В Казахстане аналитики банка отмечают увеличение кредитования на 18,5%. По состоянию на 1 апреля финансовые институты республики выдали займы на 43,4 трлн тенге ($93,8 млрд). Рост поддерживался как кредитованием бизнеса на 20,4%, так и кредитованием населения на 17,1%. В корпоративном сегменте кредиты малому бизнесу увеличились на 37,9%, среднему — на 30,7%. «Портфель крупного бизнеса остался около уровня прошлого года и составил 6,6 трлн тенге. В розничном сегменте потребительские кредиты выросли на 17,1% г/г, ипотека — на 16,3% г/г. Ожидаем, что расширение кредитования продолжит поддерживать высокую экономическую активность», — сообщил ЕАБР.
В России эксперты отмечают сокращение ВВП на 0,3% в январе-марте 2026 года, после снижения на 1,8% в январе-феврале. «Динамика улучшилась на фоне роста промышленного производства на 0,3% после спада на 0,8%. Рост обеспечила добывающая промышленность (+0,8% г/г), тогда как обрабатывающие производства оставались в минусе (-0,7% г/г)», — отмечают аналитики банка. Потребительская активность сохраняла рост: оборот розничной торговли и платных услуг увеличился на 3,5%. Восстановление сдерживал строительный сектор, который снизился на 10,0%. В ЕАБР ожидают улучшения динамики ВВП во втором квартале 2026 года на фоне роста цен на энергоносители.
В Армении экономическая активность выросла на 7,1% в январе-марте 2026 года, после 7,4% в январе-феврале. Основной вклад внесли услуги, строительство и промышленность. «Внешняя торговля сохранила положительную динамику: экспорт увеличился на 4,5% г/г, импорт — на 4,6% г/г. Ожидаем сохранения высокой экономической активности в 2026 году», — сообщили в банке.
В Беларуси восстанавливается инвестиционная активность. Снижение инвестиций в основной капитал замедлилось до 3% в январе-марте 2026 года после спада на 7,7% в январе-феврале. «Этому способствовал рост закупок оборудования на 1,5% г/г после снижения на 3,8% г/г. Строительно-монтажные работы пока остаются в минусе, однако спад заметно сократился. Расширение инвестиционного кредитования (+26,9% г/г) и смягчение требований к нему создают условия для восстановления роста инвестиций», — отметили в ЕАБР.
В Кыргызстане инфляция остается выше целевого ориентира 5−7%: по данным регулятора, на 17 апреля она составила 11,3% после 11% в марте. «Сохранение ставки связано с устойчивым проинфляционным давлением. Среди ключевых факторов — рост мировых цен на продовольствие и сырье, высокая инфляция у торговых партнеров и повышение тарифов на электроэнергию. В этих условиях полагаем, что НБКР будет удерживать ставку на уровне 12% до конца 2026 года», — пишут эксперты.