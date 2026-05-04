LRT в сторону Косшы: что стоит за первой опорой

Что уже сделано:
Вторая очередь легкорельсового транспорта в Астане развивается в сторону Косшы. На строительной площадке уже залита первая опора будущей эстакады. Параллельно на бетонном заводе столицы изготовлена первая железобетонная сборная балка, из которой соберут надземную часть трассы.
По данным City Transportation Systems, на участке уже начались базовые строительные работы. Это первый конструктивный элемент линии, с которого обычно начинается полноценное возведение эстакады.
Масштаб работ:
Всего на участке в направлении Косшы предусмотрено более 300 опор. Строители также смонтируют 538 сборных железобетонных балок и восемь монолитных.
Это большой объём даже по меркам крупного инфраструктурного проекта. Для сравнения: первая очередь LRT, запуск которой планируется в мае 2026 года, строилась несколько лет.
Зачем это Астане:
Аким Астаны Женис Касымбек в октябре 2025 года объяснил, почему выбрано именно это направление: ежедневно из Косшы в город въезжает от 15 до 20 тысяч автомобилей, что создаёт серьёзную нагрузку на проспекты Туран, Кабанбай-батыра и Мангилик-Ел в час пик.
Косшы — полноценный город-спутник, разгружающий Астану по жилью, но выталкивающий десятки тысяч людей обратно в центр утром. LRT должен предоставить им альтернативу личному автомобилю.