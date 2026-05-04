В Омске ремонт ТЮЗа пообещали завершить к 31 августа 2026 года

Капитальный ремонт Омского ТЮЗа длится с 2021 года. Изначально объект планировали открыть в 2023 году, однако сроки неоднократно переносились. Ранее работы выполнял другой подрядчик, контракт с которым впоследствии расторгли. Новую компанию для завершения ремонта определили по итогам конкурсных процедур в декабре 2025 года.