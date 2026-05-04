В Омске ремонт ТЮЗа пообещали завершить к 31 августа 2026 года

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов заявил, что сроки ремонта Омского ТЮЗа больше не будут переносить. Об этом он сказал в интервью NGS55.
Контракт на завершение работ заключён между Омским театром юного зрителя и компанией ООО «АРТ РемСтрой». По словам министра, подрядчик должен завершить ремонт до 31 августа 2026 года.
На вопрос, может ли он гарантировать, что сроки больше не сдвинутся, Юрий Трофимов ответил утвердительно.
Капитальный ремонт Омского ТЮЗа длится с 2021 года. Изначально объект планировали открыть в 2023 году, однако сроки неоднократно переносились. Ранее работы выполнял другой подрядчик, контракт с которым впоследствии расторгли. Новую компанию для завершения ремонта определили по итогам конкурсных процедур в декабре 2025 года.
ООО «АРТ РемСтрой» выиграло конкурс на завершение капитального ремонта театра, предложив выполнить работы за 294,5 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 300,1 млн рублей. По условиям договора, работы должны выполняться с 1 января по 31 августа 2026 года. Смета включает более 800 видов работ, в том числе демонтажные, которые не успел завершить прежний подрядчик.