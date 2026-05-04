Безработица среди молодёжи в Казахстане снизилась

По официальным данным, уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет снизился с 16,6% в 2001-м до 3,1% в 2025 году. Это почти пятикратный спад за четверть века. При этом важно учитывать методологический контекст: данные формируются на основе выборочного обследования занятости населения, которое проводит Бюро национальной статистики АСПиР РК. Безработными считаются те, кто не имеет работы, активно её ищет и готов приступить к ней. Вместе с тем за рамками официальных данных остаются те, кто фактически не занят, но по какой-то причине не предпринимает активных шагов для поиска работы, видимых для статистиков: не участвует в опросах, не обращается в центры занятости и не регистрируется по ряду самых разных причин на государственных платформах (о которых, к слову, многие и вовсе не знают). Эта категория населения не попадает в официальную статистику, а значит, реальный масштаб незанятости среди молодёжи, вполне вероятно, намного серьёзнее, чем показывают официальные цифры.
Дополнительный контекст задаёт и изменение законодательства: с 1 января 2023 года возраст молодёжи был расширен с 29 до 35 лет, что повлияло на структуру показателей. Это стоит учитывать при сравнении данных до и после 2023-го. Для справки: в прошлом году наибольшая доля занятых молодых казахстанцев приходилась как раз на возрастную группу от 29 до 34 лет: около 1,8 млн человек. В группе от 20 до 24 лет заняты были около 1 млн человек, от 25 до 28 лет — 760,9 тыс. человек. Подростки в возрасте от 15 до 19 лет были представлены на рынке труда минимально: 74,3 тыс. человек. Это объясняется в первую очередь тем, что большинство из них продолжают обучение — общемировая закономерность, а не специфическая казахстанская проблема.
Показательна и сама динамика показателя на фоне законодательных изменений. До расширения возрастных границ — пока молодёжь определялась как группа до 29 лет — уровень безработицы среди неё на протяжении многих лет держался в диапазоне от 3,7% до 3,9%. После включения в 2023-м в категорию молодёжи возрастной группы от 29 до 34 лет показатель опустился до 3,5%, а в последние два года — до 3,1%. Это может объясняться тем, что люди более старшего возраста внутри расширенной группы, как правило, более укоренены на рынке труда: у них есть опыт, квалификация и устойчивая занятость. Их включение в расчёты статистически снижает общий уровень безработицы, частично влияя на динамику тех, кто только начинает трудовой путь.
В региональном разрезе показатели варьируются: наиболее высокий уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет в прошлом году был зафиксирован в Алматы (4,1%) и Астане (3,8%), а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях (по 3,6% в каждом из регионов). Наиболее благополучная ситуация складывалась в Туркестанской (2%), Жетысуской (2,3%) и Костанайской (2,4%) областях.
Гендерный разрыв в уровне безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет постепенно сокращается, однако всё ещё фиксируется. В 2025 году показатель среди мужчин составил 2,6%, среди женщин — 3,6%. Для сравнения: в 2015-м разрыв был значительно шире — 3,7% и 5,2% соответственно. Позитивная тенденция налицо, хотя пространство для дальнейшего выравнивания сохраняется.
В разрезе типов местности уровень безработицы среди городской молодёжи в прошлом году был несколько выше, чем среди сельской: 3,4% против 2,5% соответственно. Во многом это связано с более высокой конкуренцией на городском рынке труда.
Возрастная структура молодёжной безработицы подтверждает, что наибольшие сложности с трудоустройством возникают на этапе входа на рынок труда. В 2025 году уровень безработицы среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет составил 4%. При этом стоит отметить, что высокий показатель во многом объясняется малочисленностью самой группы на рынке труда, поэтому даже небольшая численность активных соискателей даёт относительно большой удельный вес в рамках группы. Большинство казахстанцев этого возраста учатся, а те немногие, кто параллельно ищет подработку, статистически и формируют эту долю. Среди молодёжи в возрасте от 20 до 24 лет уровень безработицы составил 3,5%, а в более старших группах показатель оказался заметно ниже: от 25 до 28 лет — 3,3%, от 29 до 34 лет — 2,7%. С одной стороны, это естественная закономерность: с накоплением опыта и квалификации шансы на трудоустройство растут. С другой — такая разница показывает дисбаланс и зачастую ограниченные возможности трудоустройства для более молодых людей.
Уровень безработицы среди молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 24 лет в 2025 году составил 3,6%. Наибольшие показатели были зафиксированы в Кызылординской (5,4%) и Карагандинской (4,6%) областях, а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, Алматы и Астане (по 4,5% в каждом из регионов). Наименьшие значения пришлись на Туркестанскую (1,1%) и Атыраускую (1,8%) области.
Зависимость между уровнем образования и занятостью прослеживается отчётливо. Среди молодёжи с базовым и общим средним образованием безработица в 2025 году составила 7,5% — это наиболее уязвимая группа. В категории обладателей высшего образования показатель был значительно ниже — 3,3%, а среди выпускников системы среднего профессионального образования — 2,8%. Примечательно, что выпускники колледжей и техникумов трудоустраиваются даже успешнее, чем обладатели дипломов о высшем образовании, что свидетельствует о востребованности рабочих и технических специальностей на рынке труда.
В итоге снижение уровня молодёжной безработицы в Казахстане в значительной степени отражает как реальные изменения, так и структурные особенности показателя. Расширение возрастных границ и более устойчивая занятость в возрасте от 29 до 34 лет оказывают влияние на общую динамику, однако не отменяют сложностей на этапе входа в рынок труда. Более уязвимыми остаются представители самых молодых возрастных групп, граждане с низким уровнем образования и женщины.