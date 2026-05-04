Безработица среди молодёжи в Казахстане снизилась

По официальным данным, уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет снизился с 16,6% в 2001-м до 3,1% в 2025 году. Это почти пятикратный спад за четверть века. При этом важно учитывать методологический контекст: данные формируются на основе выборочного обследования занятости населения, которое проводит Бюро национальной статистики АСПиР РК. Безработными считаются те, кто не имеет работы, активно её ищет и готов приступить к ней. Вместе с тем за рамками официальных данных остаются те, кто фактически не занят, но по какой-то причине не предпринимает активных шагов для поиска работы, видимых для статистиков: не участвует в опросах, не обращается в центры занятости и не регистрируется по ряду самых разных причин на государственных платформах (о которых, к слову, многие и вовсе не знают). Эта категория населения не попадает в официальную статистику, а значит, реальный масштаб незанятости среди молодёжи, вполне вероятно, намного серьёзнее, чем показывают официальные цифры.