Почти 130 единиц пассажирского транспорта планируется закупить для Минска

По его информации, Минский городской совет депутатов утвердил концепцию электрификации пассажирского транспорта на 2025−2030 годы. Одним из основополагающих моментов этой концепции является повышение доли электротранспорта.
Так, по словам Супрановича, предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как они хорошо себя зарекомендовали во время перекрытия некоторых участков дорог. Кроме того, их преимущество в экологичности, добавил он.
«Использование такого транспорта позволяет своевременно отреагировать на изменение схемы движения, то есть ездить без привязки к контактной сети. Увеличивая количество автономных троллейбусов, мы постепенно избавимся от зависимости от сети», — сказал руководитель профильного предприятия, его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Он также сообщил, что в этом году был списан 31 автобус и запланировано приобретение 129 единиц новой техники. Ее поставщиками будут белорусские предприятия — МАЗ и «Белкоммунмаш».