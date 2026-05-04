Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 130 единиц пассажирского транспорта планируется закупить для Минска

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Почти 130 единиц техники планируется приобрести в этом году для автопарка Минска, сообщил директор госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович.

Источник: Sputnik.by

По его информации, Минский городской совет депутатов утвердил концепцию электрификации пассажирского транспорта на 2025−2030 годы. Одним из основополагающих моментов этой концепции является повышение доли электротранспорта.

Так, по словам Супрановича, предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как они хорошо себя зарекомендовали во время перекрытия некоторых участков дорог. Кроме того, их преимущество в экологичности, добавил он.

«Использование такого транспорта позволяет своевременно отреагировать на изменение схемы движения, то есть ездить без привязки к контактной сети. Увеличивая количество автономных троллейбусов, мы постепенно избавимся от зависимости от сети», — сказал руководитель профильного предприятия, его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Он также сообщил, что в этом году был списан 31 автобус и запланировано приобретение 129 единиц новой техники. Ее поставщиками будут белорусские предприятия — МАЗ и «Белкоммунмаш».