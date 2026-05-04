В Омской области омичи будут получать 200 тысяч через 12 лет

Омская область оказалась на 50-м месте в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Исследование подготовили аналитики «РИА Новости».
По их расчётам, 75% жителей Омской области смогут получать зарплату от 200 тысяч рублей и выше через 12 лет. Половина работающих омичей достигнет этого уровня примерно через девять лет, а четверть — через шесть лет.
По сравнению с прошлым годом регион опустился в рейтинге: ранее Омская область занимала 43-е место, теперь — 50-е.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Татарстан. По оценке аналитиков, в этих регионах 75% работников смогут выйти на зарплаты от 200 тысяч рублей быстрее всего: через 5,7 года, 5,8 года и 6,2 года соответственно.
В конце рейтинга оказались Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Там, по расчётам экспертов, достижение такого уровня зарплат для 75% работников может занять от 15,6 до 22,1 года.
Ранее стало известно, что средняя зарплата в Омской области в феврале выросла на 2,7% и составила 75 611 рублей. Самые высокие доходы в конце зимы были у работников предприятий, занятых производством кокса и нефтепродуктов.