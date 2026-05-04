Трутнева удивили яблоки стоимостью тысяча рублей за килограмм

«Сказать честно, такая цена, производящая впечатление. Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора (ЧАО Владислава Кузнецова — ИФ) объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят. Потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», — сказал Юрий Трутнев.