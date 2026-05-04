Трутнева удивили яблоки стоимостью тысяча рублей за килограмм

На Дальнем Востоке может быть создан распределительный хаб для скоропортящихся продуктов, через который будет обеспечиваться снабжение труднодоступных территорий. Самый удобный вариант для размещения такого объекта — Хабаровск, где уже создается подобная инфраструктура федеральными ритейлерами, сообщает ИА PrimaMedia.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 29 апреля на совещании по вопросам социально-экономического развития Чукотки сказал, что был шокирован ценами на фрукты и овощи в округе, когда увидел в одном из магазинов яблоки стоимостью 1 тыс. рублей за килограмм.
«Сказать честно, такая цена, производящая впечатление. Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора (ЧАО Владислава Кузнецова — ИФ) объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят. Потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», — сказал Юрий Трутнев.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отреагировал на критику весьма оперативно.
«Я дал поручение Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики вместе с бизнесом проработать возможность создания хаба, скорее всего, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, который бы аккумулировал скоропортящуюся продукцию для распределения дальше по труднодоступным, удаленным территориям», — сказал Чекунков в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации (цитаты по РИА Новости, 18+).
Он уточнил, что доставку скоропортящихся продуктов в отдаленные регионы может взять на себя единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», так как ее самолёты летают в Якутск, Анадырь, Магадан и Петропавловск-Камчатский.