Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей

Помимо города на Неве зарплаты выше этой отметки зафиксированы в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Более 150 тысяч рублей в среднем получали жители Москвы, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня», — говорится в исследовании.