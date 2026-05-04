Продажи российских производителей шин снизились почти на 20%

Основные поставщики легковых шин в Россию — Китай и Южная Корея, хотя в большей степени импорт идет именно из КНР. В структуре поставок шинной продукции на эту страну приходится около 70%. Импорт легковых шин из Китая в первом квартале в штуках вырос на 53%, до 6,44 млн шин, а в деньгах — на 27%, до $154,28 млн, согласно данным Главного таможенного управления КНР.