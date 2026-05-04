В России резко подешевел один вид мяса

Закупочные цены на свиные отрубы на российском рынке снизились на 15−22%. Об этом пишет «Известия». Согласно данным компании NTech, средняя закупочная цена свиной полутуши второй категории упала на 15% — до 188 рублей за килограмм. Стоимость окороков снизилась на 18% (до 232 рублей), лопаток — на 17% (до 230 рублей), грудинок — на 22% (до 195 рублей).