В России резко подешевел один вид мяса

Закупочные цены на свиные отрубы на российском рынке снизились на 15−22%. Об этом пишет «Известия». Согласно данным компании NTech, средняя закупочная цена свиной полутуши второй категории упала на 15% — до 188 рублей за килограмм. Стоимость окороков снизилась на 18% (до 232 рублей), лопаток — на 17% (до 230 рублей), грудинок — на 22% (до 195 рублей).
Эксперты связывают такую динамику с ростом объемов производства свинины в начале года и более осторожным потребительским спросом. Замгендиректора ГК «Агропромкомплектация» по животноводству Светлана Трофимова отметила, что покупатели стали осмотрительнее в расходах. В результате баланс спроса и предложения на внутреннем рынке изменился, и бизнес столкнулся со снижением рентабельности. Некоторые производители вынуждены продавать мясо по себестоимости, пишут журналисты.
Однако розничные цены на свинину вряд ли последуют за оптовыми. Производители не готовы продавать мясо ниже себестоимости, несмотря на падение закупочных цен, отметил топ-менеджер крупной животноводческой компании.
