Глава ЦБ Бельгии счел Европу «наивной» из-за старой экономической модели

Европа «наивно» полагает, что либеральная экономическая модель сможет пережить глобальные изменения, инициированные США и Китаем, заявил глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш, передает Financial Times (FT).
По его словам, европейские политики продолжают пытаться создать открытый рынок и ограничить государственную помощь, однако это не представляется возможным из-за политики Трампа и Пекина.
«Открытость для торговли и строгие правила предоставления государственной помощи работали в мире, основанном на правилах. Этого мира больше нет, и если вы слишком цепляетесь за то, чего больше нет, то вы просто наивны», — заявил Вунш.
Глава Центробанка Бельгии отметил, что Европа пока не осознала, насколько глобальная экономика отошла от принципа равных возможностей.
«Мир изменился, поэтому мы не можем продолжать делать то же самое и снова и снова предлагать одни и те же решения, которые в какой-то степени уже не работают», — заключил он.
В опубликованной ЦБ Бельгии статье Вунш также раскритиковал экономическую стратегию ЕС, заявляя, что Брюссель избегает компромиссов между климатическими целями, конкурентоспособностью и открытостью.
В конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе нужно «проснуться», ей не стоит недооценивать момент, когда президенты США, России и Китая «настроены против европейцев».
Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что экономика еврозоны отклонилась от базового сценария на фоне роста цен на энергоносители. Также она указала на падение экономики Европы ниже базового уровня ЕЦБ.
