Российские предприниматели рассказали, что мешает развитию их бизнеса

РСПП: в России зафиксировали спад спроса на покупки в 1 квартале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Главным ограничивающим фактором в деятельности российского бизнеса в первом квартале 2026 года стало снижение спроса на продукцию и услуги. Об этом говорят результаты ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Отмечается, что в апреле о падении сообщили 37,6% респондентов-бизнесменов, что на 4,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем в конце прошлого года.

Среди других проблем назывались недоступные заемные средства и дефицит оборотного капитала. На это пожаловалась четверть участников исследования. А 16,5 процента в качестве причин назвали влияние санкций.

24 апреля, ЦБ принял решение по ключевой ставе. Ее снова снизили — до 14,5% годовых. С одной стороны, позитив. С другой, многие хотели большего. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила на вопросы о состоянии экономики России.

Ранее в Москве резко снизилась активность покупателей на рынке новостроек. В феврале количество сделок на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы заметно сократилось.

