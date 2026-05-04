Российские предприниматели рассказали, что мешает развитию их бизнеса

Главным ограничивающим фактором в деятельности российского бизнеса в первом квартале 2026 года стало снижение спроса на продукцию и услуги. Об этом говорят результаты ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Отмечается, что в апреле о падении сообщили 37,6% респондентов-бизнесменов, что на 4,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем в конце прошлого года.
Среди других проблем назывались недоступные заемные средства и дефицит оборотного капитала. На это пожаловалась четверть участников исследования. А 16,5 процента в качестве причин назвали влияние санкций.
24 апреля, ЦБ принял решение по ключевой ставе. Ее снова снизили — до 14,5% годовых. С одной стороны, позитив. С другой, многие хотели большего. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила на вопросы о состоянии экономики России.
Ранее в Москве резко снизилась активность покупателей на рынке новостроек. В феврале количество сделок на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы заметно сократилось.