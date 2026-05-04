Нефтепереработка — дело семейное

Родоначальницей династии стала Раиса Федоровна Волкова, которая молодой девушкой приехала в город Юности из Мордовии и устроилась в заводскую лабораторию. Ее примеру последовали родители — Матвей Кузьмич и Александра Андреевна Акшаевы, брат Алексей Матвеевич, а затем и его супруга Евдокия Васильевна. Сегодня дело самых старших представителей династии, ударно трудившихся в разных цехах предприятия, продолжают уже внуки и правнуки. Общий стаж на предприятии пяти поколений этой большой семьи превышает 350 лет.