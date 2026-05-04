Нефтепереработка — дело семейное

В Праздник Весны и Труда в Комсомольске-на-Амуре чествовали трудовые династии города, в том числе династию Комсомольского НПЗ (входит в «Роснефть») Акшаевых-Волковых-Шрамко. Ее представители работали и продолжают работать на предприятии с конца 60-х годов прошлого века, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Родоначальницей династии стала Раиса Федоровна Волкова, которая молодой девушкой приехала в город Юности из Мордовии и устроилась в заводскую лабораторию. Ее примеру последовали родители — Матвей Кузьмич и Александра Андреевна Акшаевы, брат Алексей Матвеевич, а затем и его супруга Евдокия Васильевна. Сегодня дело самых старших представителей династии, ударно трудившихся в разных цехах предприятия, продолжают уже внуки и правнуки. Общий стаж на предприятии пяти поколений этой большой семьи превышает 350 лет.
Глава города Дмитрий Заплутаев на торжественной церемонии вручил благодарность за многолетний ударный труд и верность выбранному профессиональному пути Евдокии Васильевне Акшаевой. Эта замечательная женщина почти 40 лет отработала на заводе электромонтером. Поддержать её пришли родные — работники КНПЗ Людмила Уфимцева, Ксения Подчалимова, Евгений и Наталья Шрамко, Владимир и Анастасия Антоновы, а также друзья и коллеги.
Евдокия Васильевна признается, что завод давно стал очень важной частью истории их большой, дружной семьи, где к труду прививалось особое, ответственное отношение, а старшие передавали опыт младшим и всегда были готовы прийти на помощь.
Вклад семей нефтяников в развитие родного предприятия, города и края бесценен. Суммарный трудовой стаж всех заводских династий исчисляется уже не сотнями, а тысячами лет. Как и прежде, на завод остается местом, где люди находят свое призвание, местом, куда вслед за родителями приходят трудиться дети.